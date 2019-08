Zauberwatz: Beim großen Spieleabend am Donnerstag statteten Eltern-, Kinder- und Leiterteams das kleine Fabelwesen angemessen mit Besen, Haustier, Hut, Zauberstab und -buch, Umhang und einem speziellen Zauberspruch aus.

Einfach so mal ’ne Walpurgisnacht besuchen? Nein, das geht in Zauberwatz nicht. Das muss auch die kleine Hexe Resi schmerzhaft erfahren, als ihr der „Türsteher“ den Zugang verwehrt. Angemessen gekleidet und ausgestattet muss man dafür sein! Was tun? Die Eltern-, Kinder- und Leiterteams des großen Spieleabends um Hilfe bitten. Und zusätzlich auf magische Unterstützung hoffen.

Was der kleinen Hexe fehlt?

Was der kleinen Hexe vor allem fehlte? Ein Besen! Es versteht sich von selbst, dass die Gruppen ihrer Fantasie, einen solchen für sie zu binden, freien Lauf ließen. Und auch an einem angemessenen Zauberspruch wurde hingebungsvoll gefeilt.

Ein Haustier ward schnell gefunden: Die Tierchen ließen sich durchs Publikum tragen – und das, das Resi am schnellsten erreichte, sollte bei ihr ein neues Zuhause finden.

Zauberhüte lagen zuhauf bereit – welchen aber sollte die Hexe zu dem ihren machen? Hier wurde auf die magische Energie kleiner Bälle vertraut. Der Hut, der die meisten Bälle in sich barg, sollte es sein.

Eine Hexe ohne Zauberstab – das geht natürlich auch nicht. Zur Auswahl standen viele, genommen wurde jener, der am ausdauerndsten – weil sichtbar in die Höhe gereckt – empfohlen wurde. Und wie war das mit dem Umhang? Hier war Kreativität gefordert: Diverse Farbbeispiele standen zur Wahl – und siehe da: Wie von Zauberhand fand sich im Hexenkessel das schönste Stück.

Und wo ist bloß das Zauberbuch?

Blieb noch die Suche nach dem Zauberbuch. In einer Kiste lagerte es sicher vor den dunklen Mächten – doch wo war der Schlüssel? Dieses Geheimnis sollte am Donnerstagabend nicht mehr gelüftet werden.

Dennoch war schließlich alles zusammengetragen, um die kleine Hexe Resi höchst schick in die Walpurgisnacht zu entlassen.

Ergänzt wurde der Spieleabend um eine Theateraufführung der Gruppe um Guido und Siggi und eine kleine Zaubershow mit Zauberer Artur. Natürlich war auch die Ratz-Band wieder mit von der Partie. Später am Abend spielte die Band Cube Six zur Unterhaltung der wieder sehr zahlreichen Gäste auf.

