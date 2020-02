An der größten Baustelle der Stadt vorbei zog die Hechinger Narrenschar am Nachmittag des Au­seliga, um bei schönstem Sonnenschein das Rathaus zu stürmen. Einen galaktischen Empfang bereiteten den Alten und ihrem Gefolge „Captain“ Hahn und seine Crew in silbern-glitzernden Astronautenkostümen – ganz dem Hechinger Fasnetsmotto entsprechend.

Den vielen Baustellen entlang schaukelte sich die Oberalte Carola Kunz auch in ihrer Narrenschelte, die sie traditionsgemäß vor dem Bürgermeister und großem Publikum hielt.

Oberalte lobt Hahns Killberg-Kurs

Von Schelte konnte freilich weniger denn je die Rede sein. Im Gegenteil: Carola Kunz lobte Philipp Hahn in wohlgereimten Versen vorneweg für seine Tatkraft und seinen Mut, standhaft zu bleiben und das Killberg-Baugebiet um die „edlen Plätze“ herum neu zu planen, nachdem manch ein Wiesenbesitzer „auf ein paar Euro mehr für den Quadratmeter spekuliert“ hat. Das gab Applaus.

Und weil sie schon beim Loben war, gab’s auch noch lyrische Blümchen für den Gemeinderat, der ganz aktuell dem Narrenrat gefolgt ist und weitestmöglich vom Vorkaufsrecht auf dem Schlossplatz-Areal Gebrauch gemacht hat. Denn würde das alles wieder ein Investor „wegschnappen“, dann würden dort alle Pläne „auch wieder aufgehen in Schall und Rauch“. Also lieber den städtischen Daumen drauf. Einen Verwendungszweck für das Gelände schlug Carola Kunz auch gleich vor: „ein Hauptquartier für uns Alte an der Fasnet“.

Weiter ging die rhetorische Baustellen-Tour über den Obertorplatz. Dass dieser wegen der umstrittenen „Stoiner“ zum „Chinesischen Platz“ wird, stört die Alten nicht wirklich. Eine Bedingung formulierte die Rednerin aber: „Die Stoiner von China sollten ganz dringend in Quarantäne“ – vier Wochen lang – und gründlich desinfiziert werden. Sonst sorge „der Corona-Virus noch für größeren Verdruss“.

Mächtig freuen tun sich die Hechinger Alten auf den neuen Fürstengarten: „Gemacht soll der werden wie in fürstlichen Zeiten/ dann können wir durch Rosenbüschle schreiten.“ Oder drohen noch Hindernisse? „Hoffe mer nur, dass da keine Blutbuchen stehen/ oder jemand noch geschützte Käfer kann sehen.“

CO2-frei durch Hechingen schaukeln

Und auch der geplante Schaukelpfad findet närrische Zustimmung. Carola Kunz: „CO 2 -frei können wir dann durch Hechingen schaukeln. Ihr könnt mir ruhig glaube, es stand in der Zeitung, ich will euch it vergaukeln.“

Um heikle Themen schwang sich Carola Kunz auch nicht herum. Zur unechten Teilortswahl sagte sie: „Seit Jahren wird drum gegaggert, aber keiner hat bis jetzt gelegt. Mal schauen, ob sich jetzt da endlich was bewegt.“ Ihr als Oberalte sei das aber „völlig egal: Ich nehm jede närrische Frau als Alte, ob mit oder ohne unechte Teilortswahl“.

Kunz-Appell: Frauenquote für den Gemeinderat

Viel wichtiger, so bekannte sie, wäre ihr da eine Frauenquote im Gemeinderat. Ihr Appell: „32 Gemeinderäte und dabei nur acht Frauen/ Mädels, des muss besser werden, da müssen wir mal danach schauen!“

Doch ob mit oder ohne Quote: Weil am Auseliga Weiberfasnet ist, haben die Frauen sowieso die Macht im Rathaus übernommen und dem Schultes ganz legitim den Schlüssel entrissen.

„Captain“ Hahn wehrte sich dann auch nicht groß und lud die vergnügte Narrenschar in seine „Galaxy Bar“ ein. Davor machte er den Alten aber den Mund wässrig auf das, was in Hechingen alles geht: „Gar bald könnt ihr von oben bis nach unten/ die Zollernstadt auf wunderlichen Pfaden erkunden. Ihr startet in dem Fürstengarten/ recht artig zwischen Rosenrabatten.“ Am neuen Platz vor’m Ob’ren Tor gelte es dann „zu gucken, wo man lauft, weil sonst im Wasserspiele ihr ersauft. Des nächtens gibt es Strahler, die von oben und von unten/ eurer Schönheit Pracht bekunden.“

Ob’s für die Zollerburg auch ein Vorkaufsrecht gibt?

Auch auf den Wunsch der Alten nach einem eigenen Winterquartier ging Philipp Hahn ein. Der Marstall, „der Stall der Stuten“, scheint ihm dafür aber ungeeignet. Vielmehr, so der Schultes, gelte es auszuloten, „ob nicht nach alter Väter Sitte/ besteht ein Vorkaufsrecht für jene Hütte/ die ganz weit oben auf dem Berge thront/ und in der gar keiner wohnt“. Seine Idee: „Dort, in dem schönen Grafensaal, wär Platz für manchen Fasnetsball.“

Doch bis es soweit ist, müssen die Hechinger Narren noch im Tale schunkeln. Und das tat die prächtig gelaunte Narrenschar dann auch zur Musik der versammelten Hechinger Fasnetsmusiken – bis in den Abend des Au­seliga hinein.