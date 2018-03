Hechingen / Natascha Kübler

Das Hechinger Rathaus wurde mit vermeintlich anarchistischen Parolen besprüht.

So mancher Marktbesucher hält am Mittwochmorgen erst irritiert, dann verärgert an. „Das ist abscheulich“, sagt eine Frau: Rund um das Hechinger Rathaus haben Unbekannte Parolen an die Fassade gesprüht. Lediglich die Vorderseite des Rathauses ließen die Täter unbehelligt. „I fuck the system“ steht da beispielsweise in roten Lettern und „Kill the Masters“ sowie die Zahl 187. Diese Zahl wird von Jugend- und anderen Gangs als Drohung genutzt.