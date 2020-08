Der Tübinger Oberbürgermeister und Grünen-Politiker Boris Palmer weiß zu polarisieren. Sein neuester Coup ist – mitten in der Rassismus-Debatte – ein Selfie vor dem Hechinger Hotel-Gasthof Mohren.

„Wo bin ich?“, fragt Palmer auf Facebook provokant. Hinter dem Konterfei des Polit-Rebellen weht die Deutschland-Fahne und ist der der Schriftzug „Hotel Mohren“ deutlich zu lesen. Und Palmer liefert auch postwendend die richtige Antwort auf seine Frage: Das Foto habe er in Hechingen aufgenommen. „Ich lief da vorbei und genau so sieht es dort aus; wenige Meter vom Rathaus“, schreibt Boris Palmer.

Der Facebook-Post wäre kein „echter Palmer“, wenn es sich nur um einen Schnappschuss von einem Urlaubsausflug handeln würde. Der selbst ernannte „Anti-Anti-Rassist“ zielt mit dem Foto natürlich mitten in die gerade entbrannte Rassismus-Debatte.

Palmer hat auf dem Foto ein breites Grinsen im Gesicht. Offenbar weiß er schon, was ihm jetzt wieder blühen wird: ein Aufschrei der Empörung, ein Shitstorm. Deshalb nimmt der Talkshow-Dauergast auch die allzu leicht vorhersehbaren Reaktionen vorweg. Palmer stellt klar: Nein, er sei nicht „bei Nazis“, nicht „in der AfD“, auch nicht „am geistigen Abstieg“ und auch kein „Rassist“. Palmer schreibt: „All die Kommentare mit diesem Duktus gehören in die Kategorie ,entspannt euch’“.

In einem Gastbeitrag in der F.A.Z. plädierte Boris Palmer erst kürzlich für „eine unverkrampfte Emanzipation“. Seiner Meinung nach braucht es „im Kampf für die Gleichberechtigung von Minderheiten keinen Aktionismus und keine übertriebene politische Korrektheit“.

„Mohrenköpfle“ ruft „Bundesverband der Schwarzen“ auf den Plan

Palmer liefert ein Beispiel für das Reaktionsmuster, das seiner Meinung nach „viele emanzipatorische Strömungen mittlerweile an den Tag legen“: In seiner „schönen Wirkungsstätte Tübingen“, schildert der OB, habe vor einigen Jahren ein „unverdächtiger Konditor“ eine Schokoladenkreation mit dem Namen „Tübinger Mohrenköpfle“ auf den Markt gebracht. „Sicher nicht sensibel im Umgang mit der Kolonialgeschichte und für viele Menschen mit schwarzer Hautfarbe eine verletzende Namensgebung. Gute Gründe also, den Schokokuss umzutaufen, was der Konditor bereitwillig tat. Mittlerweile heißt die Süßspeise Chocolino“, führt der Autor weiter aus. So weit so gut, doch nicht genug. Weil er als Oberbürgermeister nicht offiziell gegen Konditor und Mohrenkopf eingeschritten sei, sei ihm vom „Bundesverband der Schwarzen in Deutschland“ öffentlich vorgeworfen worden, er billige Rassismus. „Eine Reaktion, die für die große Mehrheit der Gesellschaft unverständlich und kaum geeignet ist, Unterstützung zu generieren“, so Palmers Fazit.

1000 Facebook-Kommentare binnen weniger Stunden

Das Facebook-Foto vor dem Hechinger Mohren verfehlt seine Wirkung natürlich nicht. Binnen weniger Stunden kassierte Palmer 1000 Kommentare. Hier einige Beispiele: „Da wird man in der Berliner Parteizentrale mal wieder hyperventilieren“, posten Fans in Vorfreude auf die Welle der Empörung. „Bisschen provokant sind se schon. Bin schon auf den Shitstorm gespannt“, schreibt Alex. „Aber bloß kein Schnitzel essen mit der bösen Soße“, geht Yvonne sogar noch einen Schritt weiter. „Zur Abwechslung mal am Schlossplatz und nicht im Nägelehaus?“, stellt Jo die Gegenfrage – natürlich in Anspielung auf die „Servicewüste“-Debatte, die Palmer vor Jahren mit seiner Beschwerde über das Onstmettinger Nägelehaus ausgelöst hatte. In der Gaststätte hatte man dem prominenten Gast verweigert, sein Apfelschorle im Freien zu trinken, mit der Begründung: die Terrasse sei noch geschlossen.

Hechinger treten für das Traditionsgasthaus ein

Freilich kassiert Palmer für das Foto wieder reichlich Häme und Kritik: „Das Haus wird jetzt sicher umbenannt in Palmers Clubhotel. Für mich ein weiterer Beleg, wie gerne sich Tübingens OB inzwischen selbst inszeniert, keine Gelegenheit verpassend“, stellt Roland fest. Vom Absender „WeLikeHechingen“ kommt die Feststellung: „Für uns Hechinger ist der Mohren keine Debatte wert, da er seit Jahrzehnten Programm ist“. Und Facebook-User Andreas fragt: „Wofür muss man das Hotel jetzt in diese sinnlose Debatte werfen? Da können die Besitzer sich jetzt freuen auf die Diskussion.“

