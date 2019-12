Das Plastikfasten in Rangendingen geht weiter. Auch die Organisatoren des Jahrgang 1982 laden am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, ab 14.30 Uhr die Bevölkerung zum 12. Rangendinger Weihnachtstreff in die Ortsmitte ein und setzen dabei eine umweltfreundliche Idee um.

Anstoß zum umweltfreundlichen Handeln

„Um dieses Mal auch etwas mehr an die Umwelt zu denken, wäre es toll, wenn jeder seinen eigenen Glühwein- oder Punschbecher mitbringen würde“, rufen die Organisatoren auf. Natalie Huber, die ebenfalls zum Vorbereitungsteam gehört, betont, der Jahrgang 1982 wolle damit den Plastikverbrauch reduzieren. Zwar gebe es für diejenigen, die keinen eigenen Punschbecher zum Treff mitnehmen könnten, immer noch eine Alternative aus Plastik, aber der Aufruf des Jahrgangs im Rahmen des Fests soll ein weiterer Anstoß zum umweltfreundlichen Handeln à la Yvonne Stoll sein. Stoll hatte mit den katholischen und evangelischen Kirchengemeinde eine Plastik-Fasten-Aktion während der Fastenzeit ins Leben gerufen (die HZ berichtete). Die Ideengeberin gab nicht nur Tipps, wie umweltfreundlicher eingekauft werden könnte, sondern organisierte auch zum Beispiel einen besonderen Gottesdienst und holte die Geschäfte aus Rangendingen ins Boot, die fortan die Kunden gern auch mit eigenen Verpackungsutensilien bedienten.

Und wie steht es nun mit der Umweltfreundlichkeit in Rangendingen? Natalie Huber findet: „Das Bewusstsein wurde schon gestärkt.“ Und insoweit habe der Umweltgedanke auch Früchte getragen, indem nämlich der Jahrgang 1982 auch auf Plastik, so gut es geht, bei diesem Weihnachtstreff vermeidet.

Schöne Stunden in Gemeinschaft

Wie alle Jahre wieder wollen die Organisatoren gemeinsam mit den Besuchern ab 14.30 Uhr bei Glühwein, Punsch und kleinen Leckereien die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen und sich auf Weihnachten einstimmen. Zudem sorgt die Bläsergruppe des Musikvereins Rangendingen für festlichen Glanz und Musik, sodass ein paar schönen Stunden nichts im Wege steht. Der Nikolaus kommt ebenfalls vorbei und hat Süßigkeiten für die jungen Gäste im Gepäck. Und Drehorgelspieler Thomas Haug hat auch sein Kommen zugesagt. Der Musikverein und das Kinderhilfsprojekt Abra von Berthold Hirt werden wieder einen Stand aufbauen, an dem selbstgestrickte Socken verkauft werden. Und der Jahrgang hat etwas ganz Neues vorbereitet: „Als Besonderheit gibt es Waffeln mit Eierlikör“, sagt Nathalie Huber.

Drei bedürftige Zwecke

Der Erlös des Weihnachtstreffs wird dann wieder in Teilen guten Zwecken gespendet. Diesmal sind es diese drei Empfänger: das Rangendinger Kinderhilfsprojekt Abra, der Hechinger Verein Kinder brauchen Frieden und der kleine Tiago aus Binsdorf, der an der Krankheit Spinale Muskelatrophie (SMA), Typ 2, leidet und dessen Eltern um Tiagos Heilung kämpfen.

Ohne die Vereine im Hintergrund, wie der DLRG-Ortsgruppe, dem Musikverein Rangendingen und der Narrenzunft Jägi, und deren Equipment, das diese zur Verfügung stellen, könnte der Weihnachtstreff gar nicht gestemmt werden. Natalie Huber und die Mitstreiter des Jahrgangs 1982 sind für diese Hilfe sehr dankbar. Die Jahrgänger sind den ganzen Tag im Einsatz. Bereits um 13 Uhr geht es mit dem Aufbau los. Der Ausschank erfolgt bis zirka 19 Uhr. Aber das ist der Mühe wert. „Wir freuen uns natürlich, dass es immer so gut angenommen wird“, sagt Natalie Huber.

