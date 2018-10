Rangendingen Rangendinger VdK feiert den 70.

Rangendingen / Klaus Stifel

Der VdK-Ortsverband Rangendingen feiert am Sonntag, 14. Oktober, sein 70-jähriges Bestehen. Der Festakt mit Grußworten beginnt um 14 Uhr in der Sport- und Festhalle. Es spricht unter anderem der stellvertretende Landesgeschäftsführer Jürgen Neumeister. Eingeladen zum Jubiläumsfest sind alle Mitglieder mit Angehörigen, Freunde und Gönner. Und auch für das Rahmenprogramm ist bestens gesorgt: Neben den Auftritten der Überraschungsgäste spielen die Rangendinger Maibühlmusikanten. Auf der Speisekarte stehen Kaffee, Kuchen, Wurstsalat und belegte Weckle.

Seit 2009 am Ruder

„Wir sind zum Dank gegenüber unseren Gründungsmitgliedern verpflichtet“, sagt Elisabeth Strobel, die seit dem Jahr 2009 den Ortsverband leitet. An der Gründungsversammlung nahmen 55 Mitgliedern aus Rangendingen, Bietenhausen, Höfendorf und Hart am 19. September 1948 im Gasthaus „Rose“ teil. Geleitet wurde sie vom damaligen Kreisvorsitzenden Golias aus Hechingen. Die Mitglieder wählten Helmut Naumann, einen Diplom-Ingenieur aus Steinhofen, an die oberste Spitze des frischgegründeten Ortsverbandes. Mit an seiner Seite: der stellvertretende Vorsitzende Vinzenz Klingler aus Hart. 1954 sprangen die Mitglieder aus Hart ab und gründeten einen eigenen Ortsverband.

Die Ortsgruppe Rangendingen zählt derzeit 320 Mitglieder. Die meisten kommen aus Rangendingen, Bietenhausen und Höfendorf, einige aus Bad Imnau, Frommern, Owingen, Engstlatt, Salzstetten und sogar aus der Rottweiler Gegend. Nach der Auflösung des VdK-Ortsverbandes Grosselfingen im Jahr 2007 wechselte ein Großteil der Mitglieder nach Rangendingen.

Die Vorstandsgruppe setzt sich heute so zusammen: Vorsitzende Elisabeth Strobel, 2. Vorsitzender Werner Dietrich, Kassiererin Maria Dietrich, Schriftführerin Gerda Eggert, Frauenvertreterin Maria Biesinger und Behindertenvertreter Anton Dieringer. Beisitzer sind Manfred Bender, Anton Riederle, Raymond Kleinmann, Helmut Kaiser und die „Geburtstagsfee“ Anne-Marie Bender. Die Kasse zur Hauptversammlung überprüfen Edeltrudis Haug und Alfons Eberhard.

Nummer 11 in 70 Jahren

Elisabeth Strobel ist die elfte Vorsitzende in der 70-jährigen Geschichte des VdK Rangendingen, in dem auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommt: Regelmäßige Tages- und Mehrtagesausflüge – einer davon führt jedes Jahr im November zum Winterzauber in den Europapark Rust – sowie der Besuch von Modeschauen und Ausstellungen wiederholen sich jährlich. Ob Rente, Gesundheit und Pflege, Teilhabe und Behinderung, Leben im Alter oder soziale Sicherung: Der Sozialverband VdK ist für seine Mitglieder ein kompetenter Ratgeber und Helfer in allen sozialrechtlichen Belangen. Elisabeth Strobel: „Wir sind mit vollen Kräften immer für unsere Mitglieder da.“

Neue Mitglieder, so betont die Rangendinger Ortsvorsitzende, sind stets willkommen. Der VdK Deutschland ist mit fast 1,9 Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband der Bundesrepublik und vertritt die sozialpolitischen Interessen aller Bürgerinnen und Bürger. Gegründet wurde der Bundesverband im Jahr 1950.