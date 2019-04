Da es keine aussagekräftigen Pläne der Klosterkirche gibt, lässt die Gemeinde Rangendingen ein 3D-Modell anfertigen.

Über den Bau der Rangendinger Klosterkirche und den Baumeister sind bis zum heutigen Tag keine Unterlagen gefunden worden. Zwar ist aus dem spärlich vorhandenen Material ersichtlich, dass die Klosterkirche zwischen 1752 und 1754 erbaut wurde. Laut den Aufzeichnungen des Rangendinger Heimatbuches ahnt man aber auch, dass der einstige Architekt Johann Michael Fischer, der berühmte Baumeister des Barocks, oder jemand anderes aus seinem Umkreis gewesen sein könnte. Mehr ist den Archiven nicht zu entnehmen.

Da es so wenig konkrete Daten zur Klosterkirche gibt und sie bekanntlich in Kooperation mit der Denkmalbehörde saniert werden soll, hat die Gemeindeverwaltung Rangendingen Daniela Jage und Georg Lenz vom Vermessungsbüro Hohenfels beauftragt. Die Technikerin und der Ingenieur sollen nun ein 3D-Modell anfertigen. Das machen die beiden Experten schon seit sieben Jahren und haben somit „bestimmt schon 40 bis 50 Modelle“ angefertigt, wie Georg Lenz betont. Die Messung der Klosterkirche dauerte zirka zehn bis zwölf Stunden. Der 3D-Laserscan erfolgte mithilfe einer Scanstation P 20 der Firma Leica, damit die daraus gewonnenen Daten im Anschluss für ein Schadensgutachten genutzt werden können. Ein solcher High-Tech-Laserscan kann hochpräzise Messungen ohne Berührung durchführen. Damit wird eine Punktdichte bei höchster Genauigkeit von bis zu einer Million Punkte pro Sekunde erreicht.

„Dieser Laserscanner wirft oder misst alle drei bis vier Millimeter einen Punkt an der Wand und diese Punkte als Punktwolke ergeben dann das Gesamtmodell“, erklärt Lenz. In der Kirche gab es laut seinen Angaben bis zu sieben Milliarden gemessene Punkte. Festgehalten wurden die Raumkoordinaten sowohl im Außenbereich als auch im Innenbereich der Kirche.

Mit dem Laser selbst standen die Experten an 62 unterschiedlichen Punkten in der Rangendinger Kirche. Der Laser misst immer genau das, was er „sieht“, erläutert Lenz. Hätten Daniela Jage und Georg Lenz mit einem dem Tachymeter, einem Instrument zur geodätischen Schnellmessung, das neben Vertikal- und Horizontalwinkeln auch Entfernungen vornimmt, per Hand gemessen, dann wären die beiden Profis laut Lenz bis zu sieben Tage damit beschäftigt gewesen. Und: Man hätte eine viel geringere Punktgenauigkeit und Aussagekraft als mit dem Scan gehabt. Einzig: Die Anfertigung des 3D-Modells sei nicht teurer als das Messen mit dem Tachymeter.

Nachdem aber der Laserscan eingesetzt wurde, haben die Experten die Ergebnisse auf dem Computer. So erzeugen sie die Grundrisse, Schnitte und Ansichten einer Kirche oder eines anderen Gebäudes, je nachdem was der Auftraggeber benötigt. So können dadurch die Statiker, die Denkmalschutzbehörde und der Architekt das ganze Modell auf ihren Rechnern ansehen und es – wie auch bald die Gemeindeverwaltung Rangendingen – zur Planung nutzen.