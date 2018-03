Recycling Rangendingen wird neue Niederlassung

Rangendingen / hz

Die Recycling Entsorgung Süd GmbH stellt zum 31. März ihren Betrieb ein und wird zum 1. April von der Korn Recycling GmbH übernommen. Damit baut der Albstädter Entsorgungs- und Recyclingspezialist seine regionale Präsenz aus.

Neben dem Hauptsitz in Albstadt ist das in dritter Familiengeneration geführte Unternehmen bereits in Engstingen und Gammertingen mit Niederlassungen vertreten. Den neuen Standort Rangendingen bezeichnet Geschäftsführer Alexander Korn als weiteren Schritt auf dem Weg in die gesicherte Zukunft. Die Mehrzahl der bisherigen RES-Beschäftigten gehört künftig zur „Korn-Familie“ mit über 160 Mitarbeitern.

Korn ist zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und erfüllt darüber hinaus alle Vorgaben der novellierten Gewerbeabfallverordnung. Zur Kernkompetenz gehören die umweltgerechte Komplett-Entsorgung von unterschiedlichsten Abfällen aus Industrie-, Gewerbe- und Handelsunternehmen sowie von Kommunen. Ebenso im Mittelpunkt stehen die Nutzbarmachung von Abfällen und das Recycling. Auf den Grundlagen 40-jähriger Erfahrung setzt der Spezialist breitgefächerte Dienstleistungen um. Beispielsweise werden Abfälle (Papier, Kunststoff, Holz, Schrott, Metall) zur Wiederverwertung, Sonderabfälle zur Beseitigung oder beispielsweise Datenträger, Akten und digitale Speichermedien zur sicheren Vernichtung übernommen.