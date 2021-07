Musikalische Unterhaltung ist am Wochenende in Rangendingen geboten: Das Open-Air-Konzert des Musikvereins findet am morgigen Samstag, 24. Juli, in der Ortsmitte statt.

Und das geschieht sogleich mit einer Premiere: Erstmals treten beim Serenadenkonzert des Musikvereins Rangendingen auch die Musikschüler der privaten Gitarrenschule von Nina Keetmann auf. Ab 16.30 Uhr steht daher „[ka(:)risma] Concept in Concert“ auf dem Programm.

Ab zirka 19.30 Uhr geht es dann mit dem Großen Blasorchester des Musikvereins Rangendingen weiter. Die Gäste erwartet eine bunte Auswahl an Musikstücken von der „Festmusik“ von Richard Wagner über den „Fluch der Karibik“ bis hin zum „Klingenden Schwabenland“.

Natürlich coronagerecht

In der Rangendinger Ortsmitte wird es eine Konzertbestuhlung auf Abstand geben. Bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von unter 10, im Zollernalbkreis liegt sie derzeit bei 5,8, besteht im Freien erst bei einer Besucherzahl von mehr als 300 Gästen eine komplette Maskenpflicht, im Falle einer Sieben-Tages-Inzidenz von unter 35 bei einer Gästezahl von über 200; ein 3G-Nachweis ist nicht erforderlich.

Der Musikverein bittet die Teilnehmer, beim Betreten des Open-Air-Geländes bis zum Sitzplatz eine Maske zu tragen. Ebenso müssen beim Betreten die Daten der Besucher erfasst werden. Bewirtet wird das Open Air ab 16 Uhr von der Rangendinger Narrenzunft Jägi und dem [ka(:)risma] Concept Store. Das Angebot reicht von Pommes und Roter Wurst bis hin zu italienischen Spezialitäten.

Der Eintritt ist frei

Die Gäste werden gebeten, zu beachten, dass die Bewirtung nur während der Pausen stattfindet – und nicht während der musikalischen Beiträge. Die Speisen und Getränke können am Platz verzehrt werden. Toiletten stehen im Gasthof Rössle sowie im [ka(:)risma] Concept Store zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei. Nur bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung leider nicht statt. Der Musikverein Rangendingen freut sich aber schon heute auf zahlreichen Besuch!