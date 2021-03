Im Kampf gegen die wieder steigenden Infektionszahlen bietet Rangendingen seinen Bürgern kostenlose Selbsttests an. Eigens für den Abstrich hat die Gemeinde in der Schulmensa in Kooperation mit dem DRK-Ortsverein ein Testzentrum eingerichtet. Am Samstagnachmittag ging es in Betrieb.

