120 Kinder erleben ein einwöchiges Spieldorf in Rangendingen. Sie arbeiten in der Gärtnerei, Malerei, bei der Polizei, im Krankenhaus sowie bei der Müllabfuhr – und haben Spaß daran.

Es ist Montag und gegen 9 Uhr. Die Tore des Rangendinger Kinderspieldorfs beim Jugendhaus und der alten Schule öffnen sich: Das bedeutet fünf Tage Spiel und Spaß in „Rangdengcity“.

Manuel (7) und Gregor (9) nehmen auch teil. Sie haben jeweils ihre festen Stationen beim Sportverein und der Gärtnerei bezogen und finden sich in der spielerischen Dorfstruktur hervorragend zurecht. Der Auftakt ist laut der Organisatorin Ann Kathrin Schilling „sehr ruhig“ erfolgt, die Kinder seien sehr begeistert gewesen, und: „Es gab keine Streitigkeiten“, betont sie. Es gelten ja auch feste Regeln. Und eine davon lautet: „Rangdengcity ist ein friedliches, gewaltloses Dorf. Alles geschieht freiwillig.“

Kommune auf Zeit

In der Kommune auf Zeit ergreift jeder einen Beruf, um den Alltag zu meistern. Sogar eine Bank, Polizei, ein Krankenhaus und eine Arbeitsagentur für Arbeit gibt es. „Die Kinder haben angefangen, ihr Eigengewerbe zu entwickeln“, erläutert Schilling. So findet sich dort wie auch im richtigen Leben eine Malerei und Druckerei, eine Snack- und Shakebar und sogar eine Redaktion, die täglich eine neue Zeitung herausbringt. Für ihr Engagement verdienen die Kinder Rangels, eine fiktive Spiel-Währung. Die Teilnehmer lernen spielerisch und im geschützten Bereich, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen und sich mit seinen Talenten in die Gemeinschaft beziehungsweise Gesellschaft einzubringen, was pädagogisch sinnvoll ist. „Rangdengcity“ ist in fünf Bereiche gegliedert: Dienstleistung, Verwaltung, Kultur, Freizeit und Produktion. Alle Teilnehmer besitzen einen Bürgerausweis und müssen sich abmelden, wenn sie zum Beispiel am Nachmittag von ihren Eltern abgeholt werden.

Über 100 Kinder mit dabei

90 mindestens sieben Jahre alte Kinder und 30 sechsjährige Vorschulkinder tummeln sich auf dem Areal. Die Hitze kann ihnen nichts anhaben, denn überall sind schattige Zelte aufgestellt. Und an der Hilfestelle steht immer Trinkwassernachschub bereit.

Das könnte dich auch interessieren: