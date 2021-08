Am vergangenen Freitag fanden in Altdorf in der Schweiz die Hallenradsport-Europameisterschaften der Junioren statt. Jonas Beiter vom RV-Trillfingen war einer der Starter der Deutschen Junioren-Nationalmannschaft, der dazu beitrug, dass zwei Medaillen in der Disziplin 1er-Junioren an Deutschland gi...