Die Wiederbelebung kommt voran. Das zweite Ouartier-Oberstadt-Treffen hat zu fünf aussichtsreichen Vorhaben geführt.

Am Tag danach war Lisa Weigert doch leicht durch den Wind. Die Befürchtung der Projektleiterin: Seit Mitte Mai könnte die Anfangsbegeisterung nachgelassen haben. Aber nein! Für Hechinger Verhältnisse, die Konkurrenz durch die Hochwasserbecken-Einweihung und vor allem das Superwetter war die Beteiligung am zweiten Treffen von „Quartier Oberstadt“ durchaus in Ordnung. Zwar waren die Reihen gegenüber Mitte Mai beim Startschuss im „Museum“ kleiner, aber das richtig zupackende Engagement der Anwesenden wog das locker auf. Es hatte durchaus den Anschein, als würde die ungewöhnliche Umgebung auf der grünen Stadtgarten-Wiese hinter der Stadthalle sehr inspirierend wirken.

Am Ende der zweiten Runde haben die Hechinger Altstadtwiederbeleber eine Zwischenbilanz, die aufhorchen lässt. Vielleicht am konkretesten der fünf Projekte ist ein Straßenfest im Bereich zwischen Kaufhaus- und Goldschmiedstraße. „Eine Mischung aus dem Café-Klein-Fest und dem Stadtfrühstück“, hatte Gebhard Stein für den Verein Lichtstube angekündigt. Die Bewohner dort haben beim Quartier-Auftakt mit Abwesenheit geglänzt, ebenso die aus dem unteren Bereich der Bozener Straße, wie es Stein formulierte. Seine Konsequenz daraus: „Wir gehen da hin, feiern und fragen, wo der Schuh drückt.“ Die Zusammenkunft für die Feinplanung ist schon am Dienstag um 18 Uhr im „Fecker“. Muss man es betonen? Weitere Mitstreiter sind sehr willkommen!

Ebenfalls vorangekommen ist die Runde im Stadtgarten beim Projekt „Familienzentrum Fürstin-Eugenie“. Die katholische Kita will sich durch eine Erweiterung breiter aufstellen und zum Treff für alle Generationen werden. Wie, das erläuterten Pastoralreferentin Ulrike Stoll-Dyma, Kita-Leiterin Elvira Fögen und ihre Kollegin Elke Schäfer. Für Sprachkurse haben sich beim Quartier Oberstadt schon Mitstreiter gefunden. Eben dieses gilt auch fürs Projekt „Urban Gardening“ der VHS. Deren Leiterin Stefanie Pilat hat ein Grundstück gefunden und zwei oder drei Mitmachende. Kommentar Lisa Weigert: „Das steht!“

Konkret geworden ist ebenfalls das Foodsharing-Vorhaben von Kristina Zinnebner zusammen mit der Quartier-Runde. Jetzt wird eine Räumlichkeit gesucht, wo regelmäßig Mittagstisch gekocht werden kann. „Das ist realistisch und wird auf jeden Fall etwas“, sagt Lisa Weigert. Das fünfte Projekt scheint dagegen noch etwas in der Schwebe zu sein.

Moderiert hatte die Zusammenkunft wieder Martin Link (Lichtstube), die Begrüßung übernahm Hechingens Erste Beigeordnete Dorothee Müllges. Der städtische Fachbereichsleiter Jürgen Rohleder versicherte den Teilnehmern, dass die Stadt sich um die vielen Vorschläge des ersten Treffen sehr wohl kümmere – von den Einkaufsmöglichkeiten bis zur Pflegewohngruppe. Rohleder: „Wir greifen das auf und setzen zudem eigene Impulse.“

Unterm Strich war Lisa Weigert am Tag danach sehr wohl zufrieden mit Runde 2. Eine Prophezeiung von der Premiere („Ideen sind immer da, aber dann passiert nix“) ist nun widerlegt. Sinn und Zweck dieses Quartiersmanagements sieht die Fachfrau mit mehreren Jahren Erfahrung in Stuttgart ebenfalls im Werden: Die Stadt schiebt an und begleitet, am Ende aber gründen sich Vereine und Initiativen. Wenn’s funktioniert, und danach hat es jetzt sehr den Anschein, „ist das auch gute Werbung für Hechingen“.

Info „Quartier 2020“ ist ein Landesprogramm zur Belebung und Wiederbelebung von Innenstädten und Dorfkernen; auch Rangendingen ist dabei. Hechingen hat leicht umgetauft und ein „Quartier Oberstadt“. Ein Termin für das dritte Treffen steht noch nicht fest.