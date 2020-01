Wenn Birgit Hensch von den Herausforderungen erzählt, auf die sie sich in ihrem neuen Job als Rangendinger Gemeindeschwester freut, leuchten ihre Augen. Die 47-Jährige ist eine herzliche Frohnatur und tritt ab Montag, 3. Februar, ihren neuen Arbeitsplatz im Heimatort an. Ihr Diensthandy, das ihr die Verwaltungsmitarbeiterin Brigitte Wild am Freitag in die Hand drückt, packt sie sogleich aus dem Karton auf dem Tisch im Mehrgenerationenhaus aus. Das Gerät wird ihr und den Rangendingern nun nützliche Dienste erweisen. Hensch arbeitet dann in unterschiedlichen Einsatzbereichen und ist für Pflegebedürftige und Notleidende via Smartphone erreichbar.

Verschiedene Einsatzgebiete

Birgit Hensch wird für die pflegebedürftigen Menschen innerhalb der Gemeinde, in der Rangendinger Schule sowie in den Kindertagesstätten tätig sein. Die 47-Jährige ergänzt damit fortan die Arbeit des Seniorennetzwerks „Gegenseitig helfen“.

Die gebürtige Rangendingerin ist quasi wie damals, vor vielen, vielen Jahren, eine Dorfhelferin. Sie kann kurzfristig anfangen, wenn der Pflegedienst gerade noch keine Kapazitäten hat, oder kann im Haushalt mithelfen, wenn dieser Service nicht durch einen Pflegedienst abgedeckt wird.

Büro in der Schule

Inwiefern Birgit Hensch auch der Alleinerziehenden helfen kann, die sich den Arm gebrochen hat, wird sich erst noch zeigen, denn durch die Fördergelder im Rahmen des Sonderprogramms „Quartier 2020 – Gemeinsam. Gestalten.“ ergeben sich auch gewisse Vorgaben, die an das Geld geknüpft sind. Es handelt sich eben um ein Rangendinger Pilotprojekt, wie Brigitte Wild, die Ansprechpartnerin des Seniorennetzwerks Rangendingen, betont.

Der Grund für die neue Stelle der Gemeindeschwester ist, dass die Pflegedienste laut Wild überlastet sind. Daher wird die 47-Jährige älteren, pflegebedürftigen und sicherlich auch behinderten Menschen helfen. Ihr Büro ist in der Schule einquartiert. So kann sie nun auch gelegentlich zu ihrem Arbeitsplatz hinlaufen. An dem neuen Job findet sie vor allem den persönlichen Kontakt zu den verschiedesten Menschen gut.

Viel Berufserfahrung bei KBF gesammelt

Die zweifache Mutter bringt jede Menge Erfahrung mit, die ihr als Gemeindeschwester von Vorteil sein wird. Sie erlernte den Beruf der Krankenschwester im ehemaligen Krankenhaus in Hechingen. Dann arbeitete sie insgesamt 28 Jahre bei der Körperbehindertenförderung (KBF) Neckar-Alb in Mössingen. Zunächst war sie dort acht Jahre lang im Bereich des Sozialen Dienstes sowie in der Individuellen Schwerstbehinderten-Betreuung, vorwiegend für Multiple Sklerose (MS)-Patienten, tätig. Dann arbeitete sie als Krankenschwester in der KBF-Schule in Mössingen. Dort war sie für die Wehwehchen der Kinder zuständig, zum Beispiel bei der Kontrolle des Insulinspiegels oder bei der Medikamentenübergabe. Am Dienstag war es dann so weit: „Schweren Herzens“ verabschiedeten die KBF-Kollegen die Rangendingerin, wie Birgit Hensch erzählt. Es habe dabei viele Tränen gegeben.

Ihr Traumjob wird offeriert

Aber es sei an der Zeit, sagt die 47-Jährige, noch einmal etwas Neues auszuprobieren. Als Hensch die Anzeige der Stellenausschreibung gelesen habe, habe sie gedacht: „Das ist deine Stelle. Das musst du machen!“ Und selbst wenn die Förderung durch das Sonderprogramm „Quartier 2020“ nach einem Jahr aufhört, der neue Arbeitsplatz bei der Gemeindeverwaltung Rangendingen bietet der 47-Jährigen laut Wild eine Menge Entwicklungsmöglichkeiten, und Birgit Hensch hat bei der Gemeindeverwaltung schließlich einen unbefristeten Vertrag bekommen.

