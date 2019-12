Die Vorbereitungen für die drei sozialen Projekte der Landesstrategie „Quartier 2020 – Gemeinsam. Gestalten.“ in Rangendingen laufen auf Hochtouren. Ab kommendem Jahr soll es mit dem neuen Dorflädle in Bietenhausen, der Gemeindeschwester sowie der Demenzgruppe in Rangendingen losgehen. Doch bis dahin ist noch viel zu tun.

„Auserwählte“ beim Vorstellungsgespräch gefunden

Für den Posten der neuen Gemeindeschwester im Schul- und Kindertagesstättenbereich gab es schon Vorstellungsgespräche, bestätigt Bürgermeister Johann Widmaier. Die Rangendinger Gemeindeverwaltung habe sich auch schon für eine Bewerberin entschieden, allerdings sei es noch nicht ganz sicher, ob die „Auserwählte“ den Job nun antritt. Der Arbeitsvertrag muss erst noch unterschrieben werden. Die Verwaltung wird die Öffentlichkeit dann in der nächsten Gemeinderatssitzung am 27. Januar darüber informieren. Wenn alles klappt, ist die Gemeindeschwester dann auch in der Lage, Anfang des Jahres ihren Dienst aufzunehmen.

Noch drei Plätze sind in der Demenzgruppe frei

Die Demenzgruppe steht ebenfalls in den Startlöchern. Noch wartet die Koordinatorin der Gruppe, Manuela Topp vom Caritasverband Zollern in Hechingen, auf weitere Anmeldungen. „Wir hatten im Dezember drei Schnuppertage“, erzählt sie. Die neue Demenzgruppe trifft sich donnerstagvormittags von 9 bis 12 Uhr. Die Teilnehmer kommen in einer Wohnung über dem KBF-Pflegeheim, Oberdorfstraße 3, zusammen. Nach den Feiertagen und dem Jahreswechsel startet Topp mit ihrem Team wieder am 9. Januar, und dann soll es auch, spätestens ab Februar laut der Caritas-Koordinatorin „so richtig los gehen“.

An der Demenzgruppe können insgesamt sechs Betroffene teilnehmen. „Bisher haben wir drei Anmeldungen“, betont Topp. Es ist also Luft nach oben, und weitere Anmeldungen sind noch möglich und Topp zufolge auch willkommen. Das Team der Demenzgruppe besteht aus zwei Fachkräften und vier Helfern der Caritas. „Wir haben bisher eine Ehrenamtliche, die unser Team unterstützt“, hebt Topp hervor. Aber natürlich gilt auch hierbei: Weitere ehrenamtliche Helfer sind jederzeit herzlich willkommen, um das Team der Demenzgruppe zu bereichern.

Dorflädle in früheren Tante-Emma-Laden

Mit Hilfe der Landesstrategie „Quartier 2020“, die alle Projekte gemeinsam mit 60 000 Euro fördert, wird 2020 auch das Dorflädle in der Bußstraße in Bietenhausen eröffnet. Die Räume, in denen bis in die 60er-Jahre hinein ein Tante-Emma-Laden betrieben wurde, werden derzeit noch dafür hergerichtet. Laut André Guzzardo, dem Vorstandsvorsitzenden des Diasporahauses Bietenhausen, werden hauptsächlich die Schüler des Diasporahauses fortan in einem rotierenden System den Laden betreiben.

