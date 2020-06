Ein Klick im Internet, und die Burg Hohenzollern ist von ihren schönsten Seiten zu sehen. Um eines dieser Fotos hat sich im letzten Jahr ein Gerichtsstreit entzündet, der am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Stuttgart landete.

Geklagt hatte die Burg Hohenzollern GbR gegen einen Hobbyfotografen, der eine Luftaufnahme der Burg angefertigt und auf seiner Homepage zum lizenzierten Erwerb eingestellt hat. Auf Antrag der Burg Hohenzollern GbR hatte zunächst das Landgericht Berlin eine einstweilige Verfügung erlassen, wonach der Fotograf es unterlassen soll, die Luftaufnahme der Burg zu verbreiten. Das Landgericht Hechingen hatte diese einstweilige Verfügung bestätigt.

Es geht um eine grundlegende Rechtsfrage

Der Hobbyfotograf legte Berufung ein. Am Mittwoch ist dazu vor dem Oberlandesgericht Stuttgart verhandelt worden. Die klagende Burg Hohenzollern GbR nahm dabei den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurück, um die entscheidende Rechtsfrage im Hauptverfahren zu klären.

Rechtsanwalt Markus Hennig vertritt die Burg. Die Burg Hohenzollern sei, genauso wie andere Gebäude im Land, vor Aufnahmen aus der Luft und den damit einhergehenden Belästigungen und Schäden zu schützen. Ein Eilverfahren, wie jetzt vor dem Oberlandesgericht Stuttgart, sei dafür nicht das richtige Instrument, da der Bundesgerichtshof die grundlegende Rechtsfrage noch nicht entschieden hat, wie sich Mittwoch herausstellte.

Denn wie sieht es aus? Fremde Gebäude dürfen fotografiert (oder gefilmt) werden, auch die Aufnahmen dürfen veröffentlicht werden, vorausgesetzt, der Fotograf steht in einem öffentlich zugänglichen Bereich, zum Beispiel einer Straße. Was aber, wenn mit Hilfe einer Drohne oder aus einem Fluggerät Bereiche aufgenommen werden, die sonst nicht einsehbar sind?

Seit Jahren gilt schon striktes Flugverbot für Drohnen

Auf der Burg gilt seit Jahren schon ein Flugverbot für Drohnen. Der Hobbyfotograf hatte die Aufnahmen aus dem Flugzeug gemacht. Er wehre sich lediglich, sagt er, gegen die einstweilige Verfügung und die damit einhergehenden immensen Kosten. „Woran die GbR gescheitert ist“, so der Anwalt des Hobbyfotografen, Florian Wagenknecht, am Mittwoch: „Sie war nicht antragsberechtigt“, da kein Eigentümer. Was dann aber ja nicht mehr Gegenstand der Verhandlung war.

So kann ein neues, dann Hauptverfahren, eröffnet werden. Florian Wagenknecht: „Wir warten jetzt ab.“

