Verdichtete Bebauung in den dörflich geprägten Hechinger Stadtteilen bleibt ein Politikum. In Sickingen freuen sich Bürgerinnen und Bürger jetzt, eine – wie sie es nennen – „Widerspruchswelle“ zum Entwurf des Bebauungsplans „Witzenhart“ losgetreten zu haben. Am Freitag haben sie der...