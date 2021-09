Das geplante Regionale Gewerbegebiet „Best Invest A81“ war erneut Thema in der Gemeinderatssitzung in Sulz. Gegen das Gewerbegebiet hatten Landwirte am 10. September eine Protestaktion gestartet. Am 17. September endete die Widerspruchsfrist gegen die Bebauungsplanung.

Es seien 247 Stellungnahmen...