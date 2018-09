Hechingen Protest gegen B 27-Lärm wächst

Hechingen / Andrea Spatzal

Im Hambacher Forst sitzen die Aktivisten in den Bäumen, um gegen den Braunkohleabbau zu demonstrieren. In Hechingen gehen die Demonstranten vielleicht bald auf die Straße, um gegen den B 27-Lärm zu protestieren. Der Unmut vieler Bewohner über die wachsende Lärmbelastung ist in diesem heißen Sommer nicht verebbt. Im Gegenteil. Das Thema schlägt weiter Wellen.

Im Hechinger Rathaus hat man erkannt, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht, dass der zu lange Zeit vernachlässigte Lärmaktionsplan jetzt angepackt werden muss. In der ersten Sitzung nach der Sommerpause sollte Gemeinderat über den aktuellen Stand der Planung und mögliche Lösungswege informiert werden. Aber auf den 4. Oktober wird es leider doch nicht reichen, teilte Bürgermeister Philipp Hahn mit. Es müssen dringlichere Themen vorgezogen werden, zum Beispiel die Fällung der Blutbuchen am Obertorplatz. Aber auf die lange Bank soll der Lärmschutz nicht geschoben werden. Das Thema wird, wie Hahn ankündigt, in der Sitzung am 9. November auf der Tagesordnung stehen.

„Wenn die auf den Bäumen sitzen, können wir auch eine Demo auf der B 27 machen“, sagt Wolfgang Kast. Er ist fest entschlossen, gegen die Verkehrslärmbelastung aktiv zu werden. In den 25 Jahren, in denen er jetzt in Stetten wohnt, sei es immer schlimmer geworden, sagt er.

Eine kleine Gruppe von Nachbarn aus dem Wohngebiet Prinzling in der Hechinger Unterstadt waren die ersten, die im Juli erstmals zur Sprache gebracht haben, was anscheinend vielen Bewohnern dieser Stadt unter den Nägeln brennt: „Der Verkehrslärm von der B 27 wird langsam unerträglich. Er macht uns krank.“

Die Prinzling-Bewohner haben viel Zustimmung erfahren. Viele Hechinger wollen die Missstände nicht länger schweigend hinnehmen, sondern fordern Lösungen für das Lärmproblem.

Wolfgang Kast ärgert es zum Beispiel besonders, dass im Nachbarlandkreis Tübingen mit Blitzern und Flüsterasphalt offenbar erfolgreich gegengesteuert wird, die Autos, Lastwagen und Motorräder auch an der Nachbarstadt Balingen nur mit maximal 100 Stundenkilometern vorbeibrettern dürfen. Man gewinne den Eindruck: Nur in Hechingen geht nichts.

Für Wolfgang Kast liegt die Lösung auf der Hand: Zwischen den Abfahrten Hechingen-Süd bis Hechingen-Nord sollte man auf beiden Seiten der B 27 Radarkontrollen installieren und hätte in spätestens zwei Jahren auch noch das Geld für einen Flüsterasphalt zusammen. Das schrieb er im Juli in einem Leserbrief an die HZ. Auf diesen Leserbrief sei er oft angesprochen worden, berichtet er. Und die Reaktionen seien durchweg positiv und zustimmend gewesen.

Apropos Flüsterasphalt. Diese Lärmschutzmaßnahme, die bei der seit einer Woche laufenden Fahrbahnsanierung zwischen Bodelshausen und Hechingen gut hätte miterledigt werden können, hat das Regierungspräsidium Tübingen ja abgelehnt mit der Begründung, dass es dort entweder keine unmittelbar angrenzende Bebauung gebe oder aber bereits eine Lärmschutzwand vorhanden sei.

Auch Lutz Schaper wohnt in Stetten und auch er fordert Gegenmaßnahmen: „Bei Südwestwind wird der Lärm, vor allem in den Wohngebieten entlang de B 27, nur schwer erträglich“, schrieb er und in einem Leserbrief, dem er auch noch ein Schreiben der Wahlkreisabgeordneten Annette Widmann-Mauz beifügte. Der lärmgeplagte Hechinger hatte sich mit seinem Anliegen bereits im Jahr 2017 an die CDU-Politikerin gewandt.

Aber Annette Widmann-Mauz’ Antwort war eher ernüchternd. Sie schreibt (im Dezember 2017), dass Förderprogramme für Lärmsanierungsmaßnahmen nur greifen, wenn entsprechende Lärmpegel, sogenannte Auslösewerte überschritten werden. Allerdings seien zum Beispiel für die B 27 im Bereich Hechingen-Stetten aktuelle Berechnungen durchgeführt worden, mit dem Ergebnis, dass sich „bis auf zwei Gebäude keine Überschreitungen der Auslösewerte ergeben haben“.

Man darf also gespannt sein auf den Lärmaktionsplan der Stadt Hechingen – vor allem auf dessen Umsetzbarkeit. So lange will Wolfgang Kast nicht abwarten. Er plant, noch vor der Novembersitzung des Gemeinderates so viele Bürger wie möglich zusammenzutrommeln, um die Verkehrslärmproblematik in einer großen und für alle offenen Runde gemeinsam zu diskutieren. Die Sportgaststätte des TSV Stetten, die Pizzeria „Mare e Monti“, könnte als Versammlungsstätte dienen. Auch Stettens Ortsvorsteher Hannes Reis soll als Mitstreiter gewonnen werden. „Alle betroffenen Bürger müssen an einem Strang ziehen“, ist Kast überzeugt. Er habe bei einer Aktion vor etlichen Jahren in Dußlingen, auch wenn es dabei um Gütle, Gartenhütten und Einzäunungen ging, die Erfahrung gemacht, wie viel Bürgerinitiativen erreichen können.