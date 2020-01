Wenn EJL-Geschäftsführer Andreas Ermantraut weiter auf eine Rooftop-Beachbar auf dem Dach des City-Parks an der Neustraße (vielleicht sogar schon im Sommer 2020) setzt, dann muss er das ohne den Gastronomen und Eventmanager Marc Unger tun, der die Idee bislang mitentwickelt hat. Unger lässt wissen, dass er Ermantraut am vergangenen Samstag eine schriftliche Absage erteilt hat.

Unger: Zusammenarbeit mit EJL unmöglich

In einer Pressemitteilung erklärt Unger, bezüglich der Dachterrassen-Bar habe es schon über mehrere Monate, wenn nicht Jahre „keinen korrekten Informationsaustausch“ zwischen EJL und ihm mehr gegeben. Selbst nach mehrfachem Nachfragen habe er nur dürftige Informationen bekommen. „Dies“, so Unger, „macht für mich eine Zusammenarbeit mit der EJL nicht möglich.“

Unger rekapituliert: „Das zunächst vielversprechende Konzept, welches 2018 von der EJL und mir ins Leben gerufen wurde, schien zunächst auf Eis gelegt, da man über Monate hinweg nichts mehr hörte. Daher war ich vermutlich nicht der Einzige, der sich schon sehr stark über die Äußerungen der EJL bezüglich einer möglichen Eröffnung in diesem Sommer wundert. Als erfahrener Gastronom stellt sich mir nun die Frage, wie es möglich ist, ein Projekt in dieser Größe innerhalb von nur wenigen Monaten umzusetzen, welches hält, was es verspricht.“ Unger hält das für „beinahe unmöglich“.

Wenn es, wie Andreas Ermantraut äußerte, noch einen zweiten Interessenten für den Barbetrieb gebe, dann, so Unger, „wünsche ich viel Erfolg, wenn die Bar denn genehmigt wird. Ich komme gerne als Gast.“

Konzeptidee für Künstlermarkt

Marc Unger selbst will derweil andere Projekte weiterverfolgen. Mit der Stadt Hechingen gebe es bereits einen neuen Termin zur Planung des Fürstlichen Weihnachtsmarkts 2020. Außerdem hat Unger ein Konzept für einen neuen Künstlermarkt in Hechingen in petto. Gerne würde er auch eine Neuauflage des „Café Klein“-Straßenfestes veranstalten, „und für Halloween 2020 wurde zudem eine Location mit eigener Bewirtung in Hechingen angefragt“.

Auch interesssant: