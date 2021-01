Die Sternenbäck GmbH, die ihren Sitz in Hechingen hat, hat am Freitag über den Rückruf verschiedener Brötchen informiert. Grund ist eine mögliche Verunreinigung mit einem Metallkörper. Die Rede ist von „Schraube & Unterlegscheibe“. Die betroffenen Brötchen wurden in Sternenbäck-Filialen in vier Bundesländern verkauft.

Die Warnung der Kundschaft gilt ausschließlich für Brötchen, die im Zeitraum vom 20. Dezember 2020 bis zum Donnerstag, 21. Januar 2021, in Sternenbäck-Filialen in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg verkauft wurden. In Baden-Württemberg gilt die Warnung aber ausschließlich für die Marke „Sternenbäck-Kaiserbrötchen“. Zunächst berichtete das Portal "produktwarnung.eu" über den Vorfall.

Diese Brötchen sind betroffen (Kauf vom 20.12.2020 bis 21.1.2021):

Sternenbäck Doppelbrötchen

Sternenbäck Mehrkornbrötchen

Sternenbäck Vollkornbrötchen

Sternenbäck Kartoffelbrötchen rund

Sternenbäck Kaiserbrötchen

Sternenbäck Schrippen

Sternenbäck Partybrötchen

Sternenbäck Rosinenbrötchen

Verbraucher können betroffene Brötchen in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben, der Kaufpreis wird erstattet.

Weckle von diesem Wochenende nicht mehr betroffen

Sternenbäck schreibt in seiner Warnung:

„Von den metallischen Fremdkörpern kann eine Gefahr für die Gesundheit ausgehen, daher sollte der oben genannte Artikel nicht mehr verzehrt werden. Wir weisen darauf hin, dass andere Artikel des Hauses Sternenbäck nicht betroffen sind. Im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes haben wir alle möglichen betroffenen Chargen der oben genannten Artikel bereits unverzüglich aus unseren Filialen genommen. Alle weitere Ware ist nochmals geprüft und die Verunreinigung mit metallischen Fremdkörpern kann ausgeschlossen werden. Wir bedauern vielmals, dass wir Ihnen diese Unannehmlichkeiten bereiten!“