Hechingen Premiere fürs Kammerorchester in Johanneskirche

Hechingen / Diana Maute

Erstmals hat das Hechinger Kammerorchester mit dem Blockflötenensemble Sonatella aus Tailfingen musiziert.

Sie ist eigentlich eine Zeit der Trauer, der Stille und Besinnung: Die Passionszeit, die am Aschermittwoch begonnen hat und noch bis Ostern dauert. „Der Palmsonntag markiert in gewisser Weise eine Wende“, unterstrich Pfarrer Horst Jungbauer, der die Musiker und Konzertbesucher in der Johanneskirche begrüßte. Leid und Tod Jesu rückten hier bereits in die Nähe des Festes der Auferstehung. „Dies werden wir heute auch auf musikalische Weise erleben“, kündigte er ein Passionskonzert an, das trotz aller dramatischen Komponenten immer wieder auch ein Jubilieren der Instrumente beinhalte. Eine Art musikalische „Brücke“ hin zu Ostern, dem Triumph des Lebens über den Tod.

Dabei wartete das Konzert in der Johanneskirche mit einer klangtechnisch reizvollen Premiere auf: Erstmals musizierte das Hechinger Kammerorchester zusammen mit dem Blockflötenensemble Sonatella aus Albstadt-Tailfingen, das unter der Leitung von Susanne Jaggy steht, der Chefin der Hechinger Jugendmusikschule. Das Kammerorchester wurde am Sonntag von der jungen Musikstudentin Elisabeth Scharkin aus Balingen dirigiert.

Zum Auftakt erklang das „Konzertstück für Streichorchester und Chembalo Op. 2 Nr. 5“ aus der Feder des italienischen Komponisten Evaristo Felice dall`Abaco (1675-1742). Damit brachten die Musiker ein Werk eines fast schon vergessenen Komponisten zu Gehör, das durch kunstvolle Ausformungen besticht und einerseits im Stil des reifen italienischen Spätbarock verwurzelt ist, in Ausdruckskraft und Klanggestaltung aber klassische Züge aufweist.

Eine wohlbekannte Komposition brachte das Orchester mit Marc-Antoine Charpentiers (1643-1704) feierlicher „Prelude aus Te Deum H 146“ zu Gehör, die vor allem als sogenannte Eurovisionsmelodie große Popularität erlangte. Souverän und ausdrucksstark setzten die Musiker das expressive Werk um, das durch seine elegante und ausgewogene Melodieführung besticht. Ganz bewusst wurde es für das Passionskonzert in der Johanneskirche ausgewählt, da es durch seine fanfarenartige Ausprägung zu Beginn der Karwoche als Vorbote des Triumphes Jesu über den Tod gelesen werden kann.

Filigrane Klänge erfüllten den Kirchenraum, als das Ensemble Sonatella mit einer „Fantasie für Blockflöten“ des englischen Komponisten William Byrd (um 1543-1623) aufwartete. Hier zeigte sich die ganze Vielfalt des Klangspektrums, das Blockflöten zu erzeugen in der Lage sind. Ganz nach der Intention der Kompositionsform „Fantasie“ gelang es den Musikerinnen, den emotionalen Ausdruck dieses Stückes, das von einem improvisatorischen Charakter geprägt ist, zu vermitteln.

Höhepunkt des Passionskonzerts war die Aufführung von Charpentiers „Messe pour plusieurs instruments au lieu des orgues“ von 1674 – ein „Glanzlicht der instrumentalen Festmessen.“ In mehreren Kyrie-Gesängen, aber auch in den fortlaufenden Messteilen wechseln sich gleichberechtigt die instrumentalen Abschnitte in verschiedenen Registern ab. Aufgegriffen wird so die Praxis des Alternatim-Vortrags, die Orgelpartien werden in dieser Komposition allerdings ausschließlich dem Instrumentalensemble übertragen. Streichorchester, Blockflöten und Gesangsbassist Christoph Schanze, der fein nuancierte Akklamationen beisteuerte, schufen ein Gesamtkunstwerk, interpretatorisch auf hohem Niveau und voll von wunderbaren Klangfarben.

Info Der Erlös des Benefizkonzertes kommt der Renovierung des Kirchengebäudes zugute.