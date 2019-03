Hechingen Preisball: Noch schöner geht Hechingen nicht

Hechingen / Von Michael Tschek

Die Hechinger Narrhalla prämierte zum Motto „Hechingen – unsere Stadt soll schöner werden“ die schönsten Kostüme.

An Einfallsreichtum hat es der fröhlichen Narrenschar nicht gefehlt, als die Narrhalla für den Samstagabend im „Museum“ das Motto „Hechingen – unsere Stadt soll schöner werden“ ausrief. Der Preisball mit Kostümprämierung war wieder einmal ein Höhepunkt der Fasnetssaison in der Zollernstadt.

Bürgermeister Philipp Hahn machte sich persönlich ein Bild davon, welche Ideen sich die Hechinger Bürger zu diesem Thema haben einfallen lassen. Obenan stand dabei – in höchst originellen Kostümen präsentiert – der Wunsch nach einer grünen, blühenden Stadt mit Naturpark im Fürstengarten, Wasserspielen am Obertorplatz und Bäumen auf Blumenwiesen. Aber auch die Suche nach Parkplätzen wurde von Narren thematisiert, genauso wie die Eröffnung einer Pyramidenbar am Obertorplatz.

Zunftmeister Joachim Noack alias „Zeitungsbube Joe“ und „Ober-Alte“ Carola Kunz alias „Carola Kolumna – die Klatschpresse von Hechingen“ wurden auf der Bühne von der lustigen Narrenschar lautstark begrüßt. Carola Kunz, die flott und souverän durch das Programm führte, präsentierte sich dabei in einem Kostüm, für das sie von der Jury noch einen Sonderpreis erhalten sollte. „Ich habe rund ein dreiviertel Jahr oder etwa 100 Stunden dafür gebraucht“, sagte Marlies Kunz. Sie hatte für ihre Tochter Carola ein wunderbares Kleid samt Schleppe gefertigt, das als lauter Zeitungsartikeln der Hohenzollerischen Zeitung zusammengesetzt war. Also einmal um sie rumgelaufen – aber Vorsicht, bitte nicht auf die Schleppe treten! – konnte der Betrachter von der Wahl Philipp Hahns zum Bürgermeister bis hin zu aktuellen Themen das Geschehen in und um Hechingen nachlesen.

Den musikalischen Reigen eröffneten die Schnorchel-Huaschter unter der Leitung von Werner Beck. Selbstredend schlossen sich im Laufe des Abends noch weitere Fasnets- und Guggenmusiken mit ihren Pauken und Trompeten dem Treiben an. So marschierten in die Halle ein und nahmen auf und vor der Bühne Platz: die Original Hechinger Lumpenmusik, die Hudelgai-Bätscher und die Gugguba HCH, um das Publikum zum Mitsingen, Mittanzen und Mitschunkeln zu animieren.

Ebenso wenig fehlen durften an einem solchen Abend Einlagen von Tanzgruppen. Mit einfallsreichen Choreographien und akrobatischen Darbietungen versetzten „Best Harmony“, aus Boll, „Dance Factory“ aus Stein und die „Flotten Hosen“, ebenfalls aus Stein, das närrische Volk ins Staunen.

Insgesamt 23 Einzelfiguren, Paare und Gruppen stellen sich der Prämierung und machten es der Jury, zusammengesetzt aus Rosi Gaus (Lumpenmusik), Johanna Merz (Schnorchel-Huaschter), Uschy Lehmann (Hudelgai-Bätscher) und Robert Hinderer (Gugguba) wahrlich nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen.

Bei den Einzelfiguren gab es dann folgende Platzierungen: Den ersten Platz sicherte sich Marlies Kunz als „Hechinger Kaffee-Klatsch-Tante. Platz zwei ging an Monika Dehner als „Lebkuchen“, und Bronze holte sich Thomas Pleli mit seinem Motto „Stadtputze“.

Bei den Paaren gewannen Melanie & Margit mit „Suche Parkplatz“ vor Bernd und Brigitte Stekeler alias „Bäume und Blumenwiese“ und Babsi & Stephi mit „Schöne Bluma“.

Nicole Konstanzer mit ihren „Hechinger Pflänzlesgießer“ heimste den ersten Platz bei den Gruppen ein. Auf Platz zwei folgte Stadtpfarrer Michael Knaus mit seiner Gruppe „Don Quichote“. Platz drei teilten sich die Scampolos mit „Froschköniginnen für die Wasserspiele am Obertorplatz“ und Maier & Bulach mit „Naturpark und Winterpark Fürstengarten“. Nach der Prämierung sorgte das Duo „Südlife“ mit Olli Hanke und Robert Reiter noch lange für Stimmung.