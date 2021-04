Eigentlich sah der Plan des baden-württembergischen Kultusministeriums vor, dass für alle Klassen ab diesem Montag, 19. April, der Unterricht in Präsenz wieder stattfinden soll. Verknüpft damit soll die vom Land vorgegebene Teststrategie für eine möglichst hohe Sicherheit an den Schulen sorgen. Zusätzlich gilt bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Grenzwert von 200. Wird dieser im betreffenden Landkreis an drei Tagen hintereinander überschritten, wird der Präsenzunterricht wieder unterbrochen. Im Zollernalbkreis liegt die Inzidenz derzeit bei zirka 160.

Das Gymnasium und die Eyachtalschule in Haigerloch haben sich dennoch dazu entschieden, den Präsenzunterricht vorerst noch nicht wieder aufzunehmen. Grund für die Entscheidung war offenbar die komplizierte Handhabung der Schnelltests.

Kinder müssen mit sieben Komponenten arbeiten

Bernd Heiner, Schulleiter der Eyachtalschule, erklärt: „Die Schnelltestsv vom Sozialministerium, mit welchen wir die Schülertestungen ab Montag durchführen sollten, wurden uns über den Schulträger angeliefert. Es handelt sich dabei um einen Test der Firma Roche. Diese Tests sind ursprünglich Langtests, die nun eine Sonderzulassung als ,Popeltests’ erhalten haben. Dazu wurden die Länge der Stäbchen verändert, alle anderen Komponenten bleiben erhalten.“

Schulleiter: „So können wir unsere Schulen nicht öffen“

Der Schuleiter selbst hat diese Tests vorab auf die praktische Umsetzung mit Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen zehn und 16 Jahren geprüft – mit folgendem Ergebnis: „Leider bin ich zur Erkenntnis gelangt, dass ich mit dieser Testvariante die Schule am 19. April nicht öffnen kann.“ Die Kinder müssen, so Heiner, mit sechs Komponenten arbeiten, bei denen es schon beim ersten Schritt passieren kann, dass ein Kind beim Abziehen der Schutzfolie vom Röhrchen eine Flüssigkeit verschüttet. Einzelne notwendige Halterungen, die Schüler zwingend an ihrem Platz zur sachgerechten Anwendung unter Beachtung der Vorgaben zu Hygiene und Abläufe benötigen, seien entweder nicht vorhanden oder aus seiner Sicht nicht für einen Einsatz im Klassenzimmer geeignet.

Auch das Gymnasium Haigerloch unter Schulleiterin Karin Kriesell hat sich aus den genannten gründen entschlossen, den Präsenzunterricht bis auf Weiteres noch nicht wieder aufzunehmen.

Es geht es um die Zusage der Kostenübernahme

In beiden Schulen soll der Unterricht nun zunächst nach demselben Prinzip wie in der vergangene Woche ablaufen: Abschlussschüler kommen in den Präsenzunterricht (Wechselbetrieb mit A- und B- Gruppen). Alle anderen Schüler verbleiben vorerst im Fernunterricht über MS-Teams, bis geeignete Tests zur Verfügung stehen.

Schulleiter Bernd Heiner: „Auch mir liegt eine schnelle Schulöffnung sehr am Herzen, daher habe ich versucht über den Schulträger, dem Staatlichen Schulamt und dem Sozialministerium eine andere Lösung zu erarbeiten. Hier geht es um die Zusage der Kostenübernahme, andere geeignete und bewährte Tests besorgen zu dürfen. Dies ist mir leider noch nicht gelungen. Sobald wir eine Lösung erwirkt haben, werden wir uns wieder melden.“

