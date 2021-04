Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Sonntagabend an der Kreuzung Hauptstraße und Rathausplatz in Burladingen.

In die falsche Straße eingebogen

Der 42-jährige Fahrer eines VW Touran bog – vermutlich infolge seines Alkoholkonsums – gegen 19.45 Uhr in eine Straße ein, die er nicht...