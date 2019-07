Wegen versuchten Mordes ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 51-jährigen Deutsch-Kasachen aus Dußlingen. Er soll seinem Nachbarn mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben.

Wegen versuchten Mordes ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 51-jährigen Deutsch-Kasachen, der unter dringendem Verdacht steht, am Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Dußlinger Robert-Wörner-Straße mit einem Zimmermannshammer auf einen 32-jährigen Nachbarn eingeschlagen zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand klingelte der 51-Jährige kurz vor sieben Uhr an der Wohnungstür des späteren Opfers. Als der 32-Jährige die Tür geöffnet hatte, schlug ihn der Beschuldigte unvermittelt mit dem Hammer auf den Kopf und verletzte diesen schwer.

Der 51-Jährige konnte vor Ort durch die Polizei festgenommen werden, das mutmaßliche Tatmittel wurde beschlagnahmt. Der Geschädigte kam nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der Festgenommene am Dienstag am Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Hintergründe der Tat dürften in Nachbarschaftsstreitigkeiten zu suchen sein.