Zu einem brennenden Auto sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr in die Rottenburger Erasmusstraße ausgerückt, wo ein abgestellter Renault Clio offenbar kurz zuvor aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen war.

Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand. Das Fahrzeug, an dem Totalschaden entstanden war, wurde nach dem Löscheinsatz abgeschleppt. Wegen gefrierendem Löschwasser war anschließend der Streudienst im Einsatz.

Erste Zeugenaussagen liegen vor

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Zeugen hatten beobachtet, wie unmittelbar nach Brandausbruch eine dunkel gekleidete, unbekannte Person in Richtung Bahnhof davonrannte.

Ob die Person mit dem Geschehen in Zusammenhang steht, ist noch unklar.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die vor oder nach dem Brand verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07071/972-8660 zu melden.

