Hechingen Pointenreiche Achterbahnfahrt im „Museum“

Hechingen / Diana Maute

Einsteigen bitte, die wilde Fahrt beginnt. Wie? Das ist eigentlich ganz simpel. Ein älterer Mann, eine junge Frau und eine scheinbar zufällige Begegnung in einer Pariser Bar. Gemächlich erst fährt die imaginäre Bahn los, beleuchtet das Geschehen hinter dem Geschehen.

In einer minimalistisch ausgestatteten Bühnenszene, die mit wenigen Requisiten auskommt, fängt es an, das Spiel zwischen Mann und Frau, das immer mehr zum Spiel mit dem Feuer verkommt. Daran verbrennt sich jedoch nur einer die Finger: Pierre (gespielt von Klaus Ellmer), ein Mann in den besten Jahren, selbstbewusst, selbstzufrieden und vielleicht ein bisschen zu selbstverliebt. „Die wirkliche Freiheit ist, nichts zu besitzen, aber die Mittel zu haben, sich alles leisten zu können“, lässt er lässig wissen. Ja, er will Eindruck machen auf Juliette (Stephanie Lauppe), seiner zunächst jugendlich-naiv wirkenden Barbekanntschaft, die er mit in sein Appartement genommen hat. Natürlich in Aussicht auf ein kleinen amouröses Abenteuer, denn die werte Gattin weilt mit dem Sohn im Skiurlaub.

Doch nicht lange, da fängt seine junge Bekannte an, Fragen zu stellen. Wer ist die Frau auf dem Bild? „Ich bin ein Ehemann, der gewissermaßen im Amt ist“, lautet die etwas vertrackte Erklärung Pierres. Das sollte einem kleinen Abenteuer doch nicht im Wege stehen, oder?

Der weibliche Part sieht das allerdings etwas anders. Das anfangs unverfängliche Gespräch nimmt eine andere Wendung. Mimik und Gestik, ja die ganze Atmosphäre verändern sich, erst schleichend, dann immer deutlicher. Auch der Ton wird ruppiger. Jetzt gibt es kein Halten mehr, die Handlung nimmt Fahrt auf. Mal geht es steil bergauf und das ungleiche Paar findet sich eng umschlungen auf dem Sofa wieder, mal folgt auf den knisternden Moment die kalte Dusche und es geht rasant bergab. Zumindest für den Herrn der Schöpfung, der immer mehr die Kontrolle über den Verlauf des Abends verliert. Denn der weibliche Part hält plötzlich die Fäden in der Hand, was dem Stück einen äußerst amüsanten Anstrich verleiht. Sie will einen Mann, der ihr „unter die Haut geht“, fängt an, ihren Gegenpart mit Fragen zu löchern, die an seiner aus Selbstzufriedenheit und Impertinenz bestehenden Fassade kratzen.

Der bisher so souverän wirkende Pierre, dem die Verwirrung ins Gesicht geschrieben steht, sieht sich nun in einer Rolle, die ihm gar nicht gefällt. Seine Gespielin verlangt plötzlich Bares. Sie sei „eine Professionelle“ verrät sie und stürzt ihn damit vollends in die Unsicherheit.

Der Sturzflug nach unten scheint ungebremst, bis die immer überzeugender auftretende Juliette von einer Minute auf die andere eine neue Gestalt annimmt. Nun gibt sie die Reporterin, die für eine gute Story das Verhalten der Männerwelt testet. Nicht allzu lange – und auch diese Maske fällt. Die junge Frau stellt sich als Treuetesterin dar, die Pierre im Auftrag seiner Gattin in eine Falle gelockt hat. Was soll dieser nun glauben? Was ist Dichtung, was Wahrheit? Wo im Leben steht diese junge Frau, die so schleichend die Regie über den Abend und vielleicht sogar sein Leben übernommen hat? Gibt es „Pausen im wahren Leben“, wie er konsterniert? Oder ist es einfach nur so, dass im tristen Alltagsgrau, das immer geradeaus führt, der eine oder andere Looping durchaus wünschenswert wäre?

Gedanken und Emotionen, die die Berg- und Talfahrten des menschlichen Daseins spiegeln und am Ende auf dem harten Boden der Tatsachen landen. So wie Pierre, der unerwartete Vaterfreuden verspüren darf. Denn Juliette entpuppt sich nach einem furiosen Finale als seine Tochter. Doch kann man eine verpasste Kindheit nachholen? Mit Zuckerwatte, gebrannten Mandeln und einer Fahrt in der Achterbahn kann es zumindest versucht werden.