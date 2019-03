Jetzt sind die Laufgruppen der HZ-Fitnessaktion „Hohenzollern – da läuft was“ gestartet.

Frostige Temperaturen, ein eisiges Lüftchen – das machte den Läufern der HZ-Fitnessaktin und ihrer Chefbetreuerin Kai Boll am Dienstagabend im Weiherstadion wenig aus. Nachdem die Nordic Walker um Herbert Lindner bereits am vergangenen Samstag mit ihrem Training loslegten (die HZ berichtete), haben sie jetzt gleichgezogen. Fortan geht es unter Leitung von Kai Boll, Ute Fröhlich und Sabine Marquardt jeden Dienstag und Donnerstag um 18 Uhr auf die Strecke.

Die Kälte bekämpfte man an diesem ersten Tag schnell und erfolgreich mit Dehnübungen. Damit waren die Muskeln warm genug, um einen Trab über kurze Distanz zu wagen. Laufen, gehen, laufen, gehen – noch kaum vorstellbar, dass die Anfänger am 30. Juni in der Lage sein sollen, den Hechinger Panoramalauf über zehn Kilometer zu bewältigen. Aber es ist möglich – das zeigen alle Erfahrungen. Vorausgesetzt, man bleibt treu und fleißig dabei.

Die Gruppe der Läufer zählt 32 Personen, davon zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer. Ein Drittel der Beteiligten nimmt erstmals an der Frühlingsaktion teil.

Am heutigen Donnerstag Dienstag soll es laut Wettervorhersage ganz ungemütlich werden, sogar schneien. Kai Boll ermuntert ihre Läufer, sich nicht abschrecken zu lassen. „Uns wird schon warm. Und weiter nass werden als bis auf die Haut kann man ja nicht.“