Dass das Tübinger Unternehmen Erbe Elektromedizin mit seinem Rangendinger Standort noch einiges vorhat, war bekannt. Wie gewaltig die Erweiterungspläne sind, wurde aber erst während einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag am Erbe-Hauptsitz in Tübingen bekannt. Und das darf man durchaus einen Hammer nennen: Das weltweit agierende und stetig wachsende Medizintechnik-Unternehmen hat vor, direkt neben seinem Rangendinger Werk für satte 70 Millionen Euro eine neue Produktionsstätte zu bauen. „Das wird die größte Einzelinvestition in unserer Firmengeschichte“, lieferte der geschäftsführende Gesellschafter Christian O. Erbe gleich die Einordnung nach.

20 000 Quadratmeter Platz

Mit den Erweiterungsplänen verbunden ist die Erwartung neuer Arbeitsplätze. Sind aktuell bei Erbe in Rangendingen rund 100 Menschen beschäftigt, so könnte die Belegschaft im Starzeltal sukzessive bis auf 500 aufgebaut werden. Und das werden, so hieß es aus der Erbe-Führungsetage, keineswegs nur mehr Produktionsjobs sein. Rund die Hälfte der neuen Arbeitsplätze wird auf Entwicklung, Verwaltung und Logistik entfallen.

Wann am Rangendinger Ortsausgang in Richtung Stein der erste Spaten in die große Wiese gerammt werden kann, ist noch offen. Laut Christian O. Erbe bedarf es noch eines Bebauungsplanes für das 20.000 Quadratmeter große Areal. Das Unternehmen, so klang durch, hat es aber durchaus eilig. „Wir sind aktuell in Gesprächen mit der Gemeinde“, sagte Erbe. Nach den Bedingungen des Bebauungsplanes werde sich dann die Größe und die Höhe der Gebäude richten.

Rangendinger Erfolgsmodelle

Dass Erbe so stark auf den Standort Rangendingen setzt, hat zum einen damit zu tun, dass die Kapazitäten am jüngst mehrfach erweiterten Hauptsitz in Derendingen vor den Toren Tübingens weitgehend ausgeschöpft sind. Zum anderen boomt gerade das Marktsegment am stärksten, das von Rangendingen aus bedient wird: die Entwicklung und Produktion von (Einweg-)Instrumenten. Marketing- und Vertriebschef Marcus Felstead illustrierte das mit aufschlussreichen Zahlen: Machte Erbe vor zehn Jahren noch 80 Prozent seines Umsatzes mit seiner Kernkompetenz, den elektromedizinischen Geräten, so entfallen mittlerweile 60 Prozent auf die immer intelligenter werdenden Instrumente („alles das, was der Arzt in der Hand hält“, erläuterte Felstead).

Exempel für die Rangendinger Erfolgsmodelle sind Sonden für die Kryochirurgie (worunter man die Verwendung von extremer Kälte versteht, um abnormales oder krankes Gewebe zu zerstören) und für die Pulmologie (bei der Sonden in tiefste Verästelungen der Lunge eingeführt werden, etwa um eine Biopsie zu nehmen und einen versteckten Tumor zu diagnostizieren). Gerade auf diesem Sektor, so Felstead, hoffe Erbe am stärksten zu wachsen.

Hightech-Instrumente gebündelt in Rangendingen

Der Plan ist, die Entwicklungs- und Produktionskapazitäten für diese und andere Hightech-Instrumente in Rangendingen zu bündeln und damit auch zum Teil aus Tübingen abzuziehen, wo dann im Gegenzug mehr Platz für die Entwicklung und Herstellung der größeren Geräte entsteht.

Zu finanzieren gedenkt Erbe seine Großinvestition im hohenzollerischen „Medical Valley“ aus dem Cash-flow. Christian O. Erbe betont, die in 110 Ländermärkten aktive Firmengruppe wolle sich auch in Zukunft selbst finanzieren und von Banken oder Kapitalinvestoren unabhängig bleiben. auch wenn durchaus historische Einschnitte beschlossene Sache sind. „Zum ersten Mal haben die Gesellschafter beschlossen, Nichtfamilienmitglieder in die Geschäftsleitung aufzunehmen“, sagte Christian O. Erbe. Den Anlass dafür bietet das Ausscheiden seines Schwagers Reiner Thede. Der Mann, der zusammen mit Erbe seit 1996 geschäftsführender Gesellschafter der Firmengruppe ist, geht Ende April im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand. Zusammen mit Christian O. Erbe werden ab Mai vier weitere Führungskräfte aus dem Unternehmen die Geschäftsleitung bilden (siehe Kasten).

In dieser neuen fünfköpfigen Führungsstruktur will die Erbe-Firmengruppe die Herausforderungen der Zukunft meistern und ihren Weg des „profitablen Wachstums“ weitergehen. Erbe legte dazu dar, dass der Konernumsatz in den vergangenen fünf Jahren im Jahresdurchschnitt um acht Prozent gewachsen ist. 2019 setzte Erbe (nach vorläufigen Angaben) 278 Millionen Euro um. Als größte Wachstumsmärkte der jüngeren Vergangenenheit benannte Vertriebsleiter Felstead China und die USA. Weil aber gerade hinter diesen Weltregionen aufgrund um sich greifender protektionistischer Bestrebungen große Fragezeichen stehen, kalkuliert Erbe für 2020 etwas vorsichtiger mit fünf bis sechs Prozent Wachstum.

86 Prozent des Umsatzes im Ausland

86 Prozent ihres Umsatzes generiert die Erbe-Gruppe, die 15 Tochterunternehmen in Europa, Amerika und Asien hat, inzwischen im Ausland. Von daher versteht es sich fast von selbst, dass die neue Führungsriege jetzt von Derendingen und Rangendingen ganz stark auf Internationalisierung setzt – wobei die Chefs nicht nur an die Vertriebskanäle denken, sondern auch an Forschung und Produktion. Erste Produktionsstätten im Ausland aufzubauen, ist deshalb ein erklärtes Ziel – wobei Christian O. Erbe betont, dass nicht geplant sei, Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern („es sei denn, wir wären dazu gezwungen“). Jegliches globales Wachstum sei „additiv“ zu verstehen.

Auch interessant:

Die neue fünfköpfige Spitze bei Erbe

Ab Mai 2020 wird die Führung der Erbe-Gruppe aus einem Quintett besteht, mit Christian O. Erbe an der Spitze: Christian O. Erbe wird als geschäftsführender Gesellschafter sowie als Chief Executive Officer die Aufgabe übernehmen, die strategische Ausrichtung zu bestimmen. Daniel Zimmermann, Franzose, aber schon 30 Jahre in Deutschland, wird in der Geschäftsleitung als Chief Financial Officer für Finanzen, Controlling, Personal, IT, Einkauf und Logistik sowie Gebäudemanagement zuständig sein. Marcus Felstead, in Hechingen bekannt aus seiner Zeit als Produktmanager bei Jostra und später als Vertreibsleiter bei Maquet, steht als Chief Marketing Officer den Bereichen Marketing, Vertrieb und Technischer Service vor. Dr. Helmut Scherer wird als Chief Technology Officer die Bereiche Entwicklung, Qualitäts- und Zulassungsmanagement, Produktion sowie die Abteilung Schutzrechte verantworten. Prof. Dr. Markus Enderle ist als Chief Scientific & Medical Officer verantwortlich für den medizinischen und wissenschaftlichen Bereich. Er ist in der Geschäftsleitung für die Forschung einschließlich der Grundlagenentwicklung wie auch für präklinische und klinische Medizin zuständig.