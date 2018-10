Jungingen Pilotgemeinde für Seniorenarbeit

Jungingen / Horst Bendix

Jungingen könnte in Sachen Seniorenbetreuung zu einer Pilotgemeinde werden.

Eine große Resonanz erfuhr die Informationsveranstaltung am Dienstagabend im Junginger Gemeindesaal. Rund 60 Besucher ließen sich von Jürgen Weber, Geschäftsführer des Sozialwerks Hechingen und Umgebung, erläutern, wie die Seniorenbetreuung in der Gemeinde Jungingen intensiviert werden könnte.

Rund eine Stunde lang erläuterte Weber die Zielsetzung. Am Ende des Vortrages gab es aus den Zuhörerreihen vielversprechende Zustimmung.

Das Fazit der engagierten Veranstaltung war, dass in naher Zukunft ein Trägerverein gegründet werden soll, unter dessen Dach sich Junginger in einem Helferkreis zusammenfinden sollen. Jürgen Weber erklärte sich bereit, die Umsetzung dieser Idee in die Tat federführend zu begleiten.

Jürgen Weber erläuterte, wie man auf lokaler Ebene ergänzende Betreuungsangebote für Senioren entwickeln kann. Mit einem Trägerverein und einem Helferkreis als Überbau sowie mit dem finanziellen Engagement entsprechender Investoren könnten vor Ort Angebote für Tagespflege oder barrierefreie Räumlichkeiten für Service-Wohnen geschaffen werden. Das Sozialwerk Hechingen und Umgebung würde als Kooperationspartner zur Verfügung stehen.

Der erste wichtige Schritt sei der Aufbau eines Helferkreises. Das Engagement in diesem Bereich sei ehrenamtlich, so Weber, werde aber auch mit einer steuerfreien Aufwandsentschädigung mit bis zu 2400 Euro pro Jahr vergütet. Um die Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde aktiv zu unterstützen sowie auch die pflegenden Angehörigen zu entlasten, ist an Hilfsdienste in Haus und Garten gedacht, ebenso an Besuchs- und allgemeine Betreuungsdienste oder auch Fahr- und Begleitdienste.

Auch Bürgermeister Harry Frick unterstrich in seinem Grußwort, dass er voll und ganz hinter dem Vorhaben des Geschäftsführers der Sozialstation, Jürgen Weber, stehe. Es sei eine glänzende Idee, koordinierte Projekte zur Intensivierung der Seniorenbetreuung in Jungingen ins Leben zu rufen. Es wäre sein Wunsch, dass sich auf diese Weise in naher Zukunft „Junginger für Junginger“ einsetzen.

Gemeinderat Jürgen Kleinmann stellte in der anschließenden Diskussion fest, dass sich ein Wechsel von der Versorgungs- zur Mitwirkungsgesellschaft vollziehe und vollziehen müsse. „Das ist längst fällig, wenn man die demografische Entwicklung verfolgt“, betonte er.

Es haben sich noch am selben Abend etliche der Anwesenden bereit erklärt, aktiv an dem Modellprojekt mitzuwirken und dem noch zu gründenden Helferkreis beizutreten. Jürgen Weber zeigte sich mit der Resonanz auf die Auftaktveranstaltung zufrieden und will nun mit intensiver Öffentlichkeitsarbeit für die Sache werben.