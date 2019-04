Die „Bürger für Grosselfingen“ treten mit einem umfangreichen Programm und zwölf amtierenden Räten zur Kommunalwahl an.

Die „Bürger für Grosselfingen“ sind bereit: Bei der Gemeinderatswahl präsentieren sie den Wählern eine Liste, die auf „Kontinuität und eine konsequente Projektliste“ baut. Alle amtierenden Räte machen weiter, und das Dutzend für die zwölf Sitze am Ratstisch ist auch voll.

Im Grosselfinger Kommunalparlament wird produktiv gearbeitet. Abgehakt sind die Streitereien, mit denen der Gemeinderat zu Beginn der aktuellen Sitzungsperiode für Schlagzeilen sorgte. Thomas Haug, der Sprecher der Mehrheitsfraktion, führt dies darauf zurück, dass strittige Themen wie das Gesellenhaus vertagt wurden und man zuerst die wichtigeren Pflichtaufgaben angepackt hat. Haug: „Darauf konnte man sich leichter einigen.“

So soll es weitergehen, auch nach dem 26. Mai. „Wir glauben, dass alle Kandidaten beider Listen an einer ruhigen und kollegialen Zusammenarbeit interessiert sind“, sagt der Erste Stellvertretende Bürgermeister.

Um Wählerstimmen bewirbt sich die Haug-Mannschaft mit einer stattlichen Vorhabensliste. Lange Zeit musste gespart werden, um die hohe Verschuldung abzubauen. Und das hat den in diesem Fall üblichen Investitionsstau produziert. Den gelte es nun maßvoll und verantwortungsbewusst abzuarbeiten. Die ersten Schritte sehen die Bürger für Grosselfingen bereits getan mit dem neuen Wasserhochbehälter und der Sanierung der Hainburgstraße.

Einstimmig beschlossen ist als nächstes Projekt die bereits begonnene Sanierung der Hainburgschule. Was dann folgt, so Thomas Haug, hängt von der Finanzlage ab. Die Wunschthemen stehen an zweiter Stelle. Wo es sich vereinbaren lässt, sollen Pflicht und Kür aber kombiniert werden.

Wohnraum die Nummer eins

An Nummer eins der Bürger-Liste steht der Wohnraum: Ein oder sogar mehrere Baugebiete im oder nahe beim Ortskern soll zeitnah für Häuslebauer geschaffen werden. Wichtig ist der Liste, dass Grosselfingen nicht weiter zersiedelt, sondern innen und an den Rändern abgerundet wird. Eine Planung ist in Auftrag, nun kommt es auf die Grundstücksbesitzer an. Daneben, betont die Liste, brauche Grosselfingen dringend eine Erweiterung des Gewerbegebietes.

Attraktiv für junge Familien

Die Nummer zwei ist die Turnhalle. Sanierung oder Neubau? So heißt die Frage, die von der Wirtschaftlichkeit her betrachtet werden müsse. Absolut notwendig nennen die „Bürger für Grosselfingen“ die Turnhalle für den Fortbestand der Schule. Die braucht es wiederum dafür, dass die Gemeinde für junge Familien attraktiv bleibt. Nach Kindergarten und Schule soll deshalb die Halle höchste Priorität haben. Diese soll am besten den Zusatz „Mehrzweck“ bekommen. Dann würden neben dem privaten „Ochsen“-Saal weitere Räumlichkeiten für größere Feste bereit stehen.

Das schnelle Internet steht an dritter Stelle. Noch in diesem Jahr im Gewerbegebiet, dann nach und nach im ganzen Ort soll Glasfaser eingebaut werden.

Großen Nachholbedarf sehen die „Bürger für Grosselfingen“ beim Bauhof. Die Nummer vier auf ihrer Liste brauche ein eigenes Gebäude. Nicht mehr tragbar sei die Aufteilung der Gerätschaften an verschiedenen, auch privaten Standorten. Angedacht ist ein Neubau neben dem neuen Gerätehaus der Feuerwehr.

Ein Dreierpack folgt auf der Vorhabensliste: Ortskernsanierung, Marktplatz und Gesellenhaus. Das Sanierungsprogramm ist beantragt und soll helfen, Gebäude im Ortskern zu erneuern. Dies, so hoffen die „Bürger für Grosselfingen“, könnte Bauwillige animieren, der grünen Wiese eine Absage zu erteilen und mittendrin im Ort loszulegen.

Einzigartig nennen die Bürger den Marktplatz der Gemeinde. Der soll aus dem Dornröschenschlaf geholt werden. Das, so räumt Thomas Haug ein, gehört nicht ganz zu den Pflichtaufgaben, sei aber sehr wünschenswert. Beim Gesellenhaus setzt die Liste auf Investorensuche: Eine Sanierung durch die Gemeinde wird aus Kostengründen ausgeschlossen. Ebenfalls auf der Themenliste steht ein Jugendraum, wo man sich treffen kann, „ohne als Störenfriede wahrgenommen zu werden.“

Nicht anders als anderswo ist es in Grosselfingen mit den Kandidaten: Trotz des Vorteils, dass alle sechs amtierenden Bürgervertreter weitermachen wollen, war die Aufstockung des Gremiums von zehn auf zwölf Plätze wohl eine nicht ganz einfache Aufgabe. Aber sie wurde gelöst. „Wir haben mit diesen zwölf Kandidaten wieder eine gute Mischung“, betont Thomas Haug. Das gilt fürs Alter ebenso wie für die Mitgliedschaft in Vereinen und Einrichtungen.

Besonders freut es den Listensprecher, dass mit Jennifer Pflumm, der Elternbeiratsvorsitzenden des Kindergartens, eine zweite Frau gewonnen wurde. Das Bewerber-Dutzend eint, so unterstreicht die Liste, „das Ziel, als Bürger für Grosselfingen‘ unseren Ort weiter voranzubringen!“