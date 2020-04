Das Ergebnis der Pfarrgemeinderatswahl in der Katholischen Kirchengemeinde St. Luzius Hechingen steht fest. In das neue Gremium gewählt wurden 27 von 29 Kandidaten.

Das sind die 27 Gewählten

Die Gewählten sind (jeweils in der Reihenfolge der Stimmenzahl): in Hechingen (St. Jakobus): Peter Staib, 484 Stimmen; Maximilian Höflsauer, 449; Lukas Schneider, 419; Silvie Beck, 412; Friederike Speidel, 408; Benjamin Mann, 392, und Andrea Nägele, 345; in Bechtoldsweiler (St. Wendelin): Cindy Reiber, 406, und Monja Ulmschneider, 355; in Beuren (St. Johannes) Silvia Ling, 414, und Brigitte Ulmer-Lutz, 294; in Boll (St. Nikolaus) Markus Bogenschütz, 462, und Ralf Würth, 400; in Schlatt (St. Dionysius) Manfred Oks, 405, und Elke Grudke, 340; in Sickingen (St. Antonius) Theresa Meißner, 342, Chris Nill, 358, und Anette Michels, 285; in Stein (St. Markus) Roswitha Oesterle, 419, und Susanne Selke, 352; in Stetten (St. Johannes): Jutta Lieb-Weith, 360, Ingrid Reis, 353, und Alfred Schmid, 349; und in Weilheim (St. Marien) David Barth, 388, Daniela Schäfer, 370, Christine Wolf, 300, und Tanja Volk, 291.

Sie haben es nicht geschafft

Nicht geschafft haben’s in Hechingen Willi Beyer mit 259 Stimmen und in Sickingen Martin Michels mit 254.

Wann sich das neue Gremium konstituieren kann, ist laut Pfarrer Knaus wegen der Corona-Krise noch offen.

