Für die Pfarrgemeinderatswahl in Haigerloch am kommenden Sonntag, 22. März, bleiben die Wahllokale geschlossen. Alternativ ist die Online- oder Briefwahl möglich. Die Katholiken folgen damit dem Beschluss der Erzdiözese Freiburg vom vergangenen Freitag.

Dazu wird Erzbischof, Stephan Burger zitiert: „Das Geschehen im Zusammenhang einer Präsenzwahl bedeutet nicht nur ein erhöhtes Ansteckungsrisiko für die Wählenden, sondern auch in besonderer Weise für die – aufgrund ihres Alters oder aufgrund von Erkrankungen zu besonders gefährdeten Gruppen gehörenden – Mitglieder von Wahlvorständen. Das Erzbistum Freiburg sieht es für nicht leistbar an, dass für die Wahllokale ausreichend Schutzmittel (beispielsweise Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe usw.) zur Verfügung gestellt werden können.

Zudem haben kommunale Einrichtungen die Überlassung kommunaler Räumlichkeiten wie etwa Rathaus, Kita oder Sporthallen aufgrund der ihnen gestellten Vorgaben durch Landratsämter etc. zurückgezogen.“ Die Absage der sogenannten Präsenzwahl sei daher geboten gewesen. Gerade über die dieses Jahr erstmals – neben der Briefwahl – eröffnete Möglichkeit der Online-Wahl sei jedoch eine ausreichende Möglichkeit der Teilnahme an der Wahl sichergestellt. In Haigerloch wurde zudem die Abgabe der Briefwahlunterlagen auf Sonntag, 22. März, bis 14 Uhr verlängert.

Info In der Seelsorgeeinheit St. Anna sind 5912 Katholiken ab einem Alter von 16 Jahren stimmberechtigt.

Wer kandidiert für den Pfarrgemeinderat?

Folgende Kandidaten stellen sich für den Pfarrgemeinderat zur Verfügung – Stimmbezirk 1 Haigerloch: Matthias Bacher, Dipl.-Betriebswirt (BA), und Wolfgang Gulde, Elektrotechniker; in Bad Imnau: Michael Scholtissek, Galvaniseur, und Armin Ruoff, Berechnungsingenieur; in Bittelbronn: Regina Sauter, Mensa-Angestellte, und Andrea Pfister, Referendarin; in Gruol: Brigitte Dormeyer, Bekleidungsschneiderin, und Rosmarie Burger, Disponentin TKF; in Hart: Melanie Mesam, Religionspädagogin, und Ralf Schneider, Architekt; in Owingen: Hans Volm, Karosseriemeister und Mitglied des Stiftungsrats; in Stetten: Manuela Wannenmacher, Studentin; in Trillfingen: Martin Beuter, Vermögensberater; in Weildorf: Klaus Strobel, Facharbeiter Feuerverzinken; in Heiligenzimmern: Klaus May, Betriebswirt (VWA).