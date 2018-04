Hechingen Auf zum Bloggertreff mit Petra Nann

Hechingen / SWP

Es gibt sie, die Blogger, Youtuber und Instagrammer im Ländle. HZ-Bloggerin Petra Nann lädt alle ein.

Es gibt sie, die Blogger, Youtuber und Instagrammer im Ländle. Immer wieder stolpere ich im Netz über extrem kreative Profile und bleibe mit staunendem Blick vor der Kunst der Bloggerwelt hängen. Da Stolpern nicht die feinste Art ist, kam mir die Idee, in Balingen einen kleinen Bloggertreff zu veranstalten. Denn was gibt es Schöneres, als sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, die Menschen hinter den Kanälen und Seiten kennenzulernen, Ideen zu spinnen und vielleicht irgendwann gemeinsam für kreativen Zündstoff zu sorgen?

Seit ich den Beitrag respektive die Einladung an die Blogger auf #imländle online gestellt habe, trudeln die Anmeldungen ein. Ich bin begeistert, wie viele sich melden, und sehr gespannt, was für Menschen ich bei unserem ersten Date persönlich kennenlernen werde.

Mit dieser Vorfreude im Bauch stelle ich wieder einmal fest, dass wir eben nicht nach Stuttgart, Berlin oder Hamburg schauen müssen, um das Potenzial der Social-Media-Welt hautnah erleben zu dürfen. Ist das nicht großartig?

Falls Sie selbst Blogger sind und am Samstag, 28. April, ab 15 Uhr Lust auf einen inspirierenden Austausch haben, dann melden Sie sich bis zum 20. April per Mail unter office@imlaendle.de mit dem Betreff „Bloggertreff“ an. Schreiben Sie Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten, Ihre Website, Ihren Channel oder Ihren Insta-Namen dazu und ich melde mich mit weiteren Infos.