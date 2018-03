Hechingen Petra Koch kandidiert als Bürgermeisterin

Hechingen / Hardy Kromer

Petra Koch, 61-jährige Diplom-Verwaltungswirtin (FH) aus Balingen, ist die Bewerberin Nummer 3 fürs Hechinger Rathaus.

So langsam kommt Schwung aufs Kandidatenkarussell für die Hechinger Bürgermeisterwahl. Nach dem Ersten Beigeordneten Philipp Hahn und der Sindelfinger Dauerbewerberin Fridi Miller hat am Donnerstag eine dritte Bewerberin ihre Kandidatur eingereicht: Petra Koch, 61-jährige Diplom-Verwaltungswirtin (FH) aus Balingen.

Bekanntgemacht hat Petra Koch ihre Kandidatur auf ihre Facebook-Seite. Dort schreibt sie: „Bin Oma geworden und habe mich heute als Bürgermeisterin von Hechingen beworben, ich hoffe ihr unterstützt mich alle bei meinem Wahlkampf.“ Erste ermunternde Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Die HZ-Redaktion erreichte sie am frühen Abend am Telefon für ein erstes Gespräch. Warum sie sich in Hechingen als Bürgermeisterin bewerbe? „Ich mag diese Stadt über alles“, sagte sie spontan. „Und ich will, dass die Leute bei der Wahl eine wirkliche Auswahl haben.“ Der „Kandidat aus dem Rathaus“, sprich Philipp Hahn, solle „eine ernsthafte Mitbewerberin haben“. Als solche versteht sich die Frau, die ihr ganzes Leben lang im Verwaltungsfach gearbeitet hat, allemal.

Nichts zu verlieren

„Ich werde im April 62, könnte bald in den Ruhestand gehen, habe nichts zu verlieren“, schilderte Petra Koch ihre Situation. „Da sagte ich mir: Warum soll ich es jetzt nicht wagen?“ Bürgermeisterin zu werden in einer Stadt, die sie so sehr möge wie Hechingen, das sei allemal ein Traumziel für sie. Und den Hechingerinnen und Hechingern würde sie nach eigenen Worten eine Bürgermeisterin Petra Koch durchaus gönnen: „Ich möchte, dass die Stadt nach dem ganzen Zirkus mit Frau Bachmann wieder in vernünftige Bahnen kommt und realistische Ziele erhält.“ Es dürfe „nicht noch einmal Kokolores mit der Stadt getrieben werden“, sagt sie mit Blick auf die Dauerbewerberin aus Sindelfingen, die vor einigen Tagen ihren Hut in den Ring geworfen hat.

Petra Koch, die nach eigenen Worten „parteipolitisch unabhängig“ ist, ist in Mannheim geboren und im dortigen Stadtteil Rheinau aufgewachsen. Nach dem Besuch des Wirtschaftsgymnasiums hat sie bei der Stadt Mannheim das Verwaltungshandwerk gelernt: Bauordnungsamt, Sozialamt, Obdachlosenasyl, Amt für Wohnungswesen, Sport- und Bauamt: Das sind einige der Stationen, die sie nach eigenen Angaben durchlaufen hat.

Danach absolvierte sie an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl ein Studium für den gehobenen Verwaltungsdienst. In dieser Zeit lernte sie ihren späteren Mann, einen Balinger, kennen, dem sie bald auf die Zollernalb folgte. 1978 heuerte sie bei der damaligen Polizeidirektion Balingen an und wurde unter deren Leiter Kurt Steurer Abteilungsleiterin für Personal und Wirtschaft. 1984, als die erste von zwei Töchtern geboren wurde, trat sie um ihrer familiären Pflichten willen zurück ins zweite Glied. Familiengründung als Karriereknick für eine Frau – eine übliche Entwicklung in der Bundesrepublik der 80er-Jahre. Petra Koch stieg jedoch wieder ein – als Referatsleiterin Haushalt. „Und jetzt mache ich schon seit über 30 Jahren das Finanzwesen bei der Polizei in Balingen“, schildert sie ihre Tätigkeit, aus der sie ein Ziel ableitet, das sie verfolgen würde, sollte sie zur Hechinger Bürgermeisterin gewählt werden: „Solide wirtschaften und nichts versprechen, was man nicht halten kann.“ Die Balingerin hat sich vorgenommen, sich „auf alle Fälle“ bei der öffentlichen Bewerbervorstellung am 19. April zu präsentieren und auch ein paar Wahlkampfrunden in Gaststätten zu organisieren. Auf Wahlplakate mit ihrem Konferei will sie verzichten. „Die landen doch nur im Müll“, ist ihr Eindruck, „und ich bin ökologisch eingestellt, also gegen Verschwendung“.

Komparsin im Stöhr-Film

Lieber setzt sie auf persönliche Kontakte, von denen sie in Hechingen etliche hat – zum einen bei Polizeikollegen, zum anderen von ihren vielen Veranstaltungsbesuchen in Hechingen. Immer wieder, erzählt sie, komme sie in die Stadthalle, ins Hohenzollerische Landesmuseum und auch in die Johanneskirche, wo sie schon mit dem Balinger Chor „Voices, Hearts and Souls“ gesungen hat. Auch Filmkontakte hat sie nach Hechingen, denn in Hannes Stöhrs Streifen „Global Player“ hat sie als Komparsin bei der Beerdigungsgesellschaft mitgewirkt.

Und dann noch die Fasnet: Am Schmotziga, erzählt Petra Koch, komme sie immer nach Hechingen: „In der Fasnet kenne ich mich aus.“ Sie ist Mitglied der Narrenzunft Frommern und hat dort die Tanzgarde trainiert. Überhaupt bezeichnet sich die dreifache Oma, die von ihrem Mann seit einigen Jahren geschieden ist, als „Vereinsmensch“ und „total vielseitig interessiert“: Eiskunstlauf, Balinger Handball-Fanclub, Mittelalterfreunde – Petra Koch hat es gelernt, auf vielen Hochzeiten zu tanzen. Nur in einer Hinsicht betritt sie jetzt Neuland: Als Bürgermeisterin hat sie noch nirgends kandidiert.