Pergolesis „Stabat mater“ wurde in der Hechinger St.-Jakobus-Kirche von Irina Gulde, Isabelle Bläubaum und Mario Peters großartig dargeboten.

Es stand die Mutter mit Schmerzen und voller Tränen neben dem Kreuz: So lauten die ersten Worte des „Stabat mater“, eines mehrstrophigen Reimgebets, das den Schmerz der Mutter Jesu um ihren gekreuzigten Sohn in geistlicher Betrachtung nachempfindet. Viele bedeutende Komponisten haben seinen Text vertont, aber die wohl berühmteste Fassung stammt aus der Feder des italienischen Barockkomponisten Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736).

Dieses vielschichtige musikalische Werk war es, das die beiden Solistinnen Irina Gulde (Alt) und Isabelle Bläubaum (Sopran) sowie Stiftskantor Mario Peters an der Orgel am Sonntag im Rahmen eines Passionskonzertes in der Stiftskirche erklingen ließen. Für das Publikum ein ganz und gar außergewöhnlicher, berührender Hörgenuss, denn die Macht der Anschauung innerhalb dieser Komposition, die Intensität der Empfindung, die als beinahe poetisch beschrieben werden kann und die Pergolesi doch mit recht einfachen Mitteln zu erreichen vermochte, dringt bis in die tiefsten Tiefen der menschlichen Seele vor.

Organist und Sängerinnen verstanden es, die musikalische Ausdrucksweise des Komponisten, aus der eine tiefe Frömmigkeit spricht, gefühlvoll und ergreifend umzusetzen.

Vom ersten Ton an war eine eigentümliche Nähe zu der im „Stabat mater“ besungenen, trauernden Mutter Gottes zu spüren, einer rührend klagenden Frau, deren innerste Empfindungen von den Sängerinnen in lateinischer Sprache intoniert wurden. Als für die Zuhörer äußerst nützlich erwiesen sich dabei die im Programmheft abgedruckten Texte der Gesangspartien, die die Inhalte und dadurch auch die musikalische Dramaturgie für jeden nachvollziehbar machten. Dass die drei Ausnahmemusiker, die beim Passionskonzert zu hören waren, häufiger zusammen auftreten und wunderbar aufeinander eingestellt sind, war in jedem einzelnen der insgesamt zwölf Sätze der Komposition wahrzunehmen. Beide Frauenstimmen ertönten im schönsten Wohlklang und ergänzten sich in feinster Nuancierung. Der klangvolle Sopran von Isabelle Bläubaum war selbst in allerhöchsten Tonlagen von ­glasklarer Helligkeit, während Irina Guldes großartige, flexibel sonore Mezzosopranstimme diesmal ohne weiteres den Altstimmenbereich abzudecken vermochte.

In Kombination mit der ebenso vitalen wie filigranen Musizierweise von Stiftskantor Mario Peters entstand ein Gesamtklang, der, um es im Sinne des von Stadtpfarrer Michael Knaus vorgetragenen geistlichen Impulses auszudrücken, den weiten Kirchenraum nicht nur füllte, sondern weitete und öffnete – hin zu den himmlischen Dimensionen. „Die Töne verlassen diese Welt, weil sie es müssen“, unterstrich Knaus. Dies gelte auch für uns Menschen, denn ebenso wie die Musik sei auch die Komposition unseres irdischen Lebens nicht von Dauer. Die Musik lade ein, mit hineinzugehen in die lyrische Meditation der Mutter Jesu. Aller Schmerz bleibe „in seiner Tragik, in den Zusammenklängen dieser Welt unmenschlich und sinnlos.“ Doch wie im Altarbild der Stiftskirche zu sehen, leuchte hinter dem Kreuz Jesu bereits das österliche Licht am Horizont auf. Ein Licht, das die Situation in einer ganz anderen Dimension beleuchte. „Damit wir hoffen dürfen – all der Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit zum Trotz“, unterstrich der Geistliche.

Eröffnet worden war das Passionskonzert mit Olivier Messiaens (1908-1992) mystisch-meditativer Orgelkomposition „Le Banquet céleste“ (Das himmlische Gastmahl), die von einer langsam wechselnden Harmonik gekennzeichnet ist und von Mario Peters mit viel Feingefühl umgesetzt wurde. Messiaen hat diesem Stück einen Spruch aus dem Johannesevangelium vorangestellt: „Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm.“