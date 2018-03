Hechingen Party in acht Kneipen

Hechingen / HZ

In acht Hechinger Kneipen sorgen Bands und DJs heute ab 21 Uhr für tolle Musik und gute Stimmung. Im Programm gibt es kleine Änderungen. Im Rock-Café „Kiss“ spielen nicht wie ursprünglich geplant „Schreyner“, sondern „Syrocks“, und DJ Eddy ist zusätzlich zu „two a.m.“ in der „Bar Central“ am Start. Für die Nachtschwärmer fährt zwischen 22 und 2 Uhr ein Shuttle-Bus zwischen den Lokalen hin und her. Der Fahrplan ist im Programmheft abgedruckt.

Hier der aktuelle Überblick über Lokale und Bands:

Rock-Café Kiss: Syrocks (Metal/Hardrock)

Fecker: The Pulz (Irish/Acoustic Britpop – Postpunk)

Mohren: Mattheo & die Bringer (Deutschrock/R‘n‘R. Folk)

Schwarzbrenner: The Blackbyrds (60er/Beat)

Bar Central: two a.m. (Rock Classics der 70er, 80er, 90er); DJ Eddy (Partyhits)

Oldtimermuseum: The BeatPack (Tribute/Beatles Show)

The Old Tiffany: Leeeza (Pop- und Rockcovers/Country)

Alte Brauerei: Undercover III (Classic Rock/akoustik).