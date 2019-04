Wo vielleicht geparkt werden kann, wenn’s auf dem Obertorplatz nicht mehr geht, soll man Ende Juni erfahren.

Bis zum 26. Mai, dem Tag der Kommunalwahlen, wird man das Wort Parkplätze wahrscheinlich nicht mehr hören können. Das Wohin-mit-den-Autos in der Oberstadt wird bis dahin aber scharf gewürzt werden. Die Frage, wo denn die Wägelchen nun hinkommen nach dem Aus für die Tiefgarage unterm Obertorplatz, wenn der neu gestaltet ist, dürfte Wahlkampfthema Nummer 1 sein. Darauf wettet die HZ hiermit ein Matchbox-Autole. Im Gemeinderat gingen die Gemüter am Donnerstagabend einschlägig hoch.

Dabei bemüht sich die Stadt mit aller Kraft, die Stellplatzfrage in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Vor allem damit: Diskutiert werden soll bitte erst, wenn alle Möglichkeiten fundiert untersucht worden sind. Das Ergebnis wird präsentiert, denn die Wahlen vorbei sind – am 26. Juni.

Damit haben sich die Freien Wähler in der Sitzung nur mit Verzögerung einverstanden erklärt. Der Antrag, gestellt unter dem Punkt Verschiedenes, dass sie Antwort bekommen auf ihren Auftrag, drei Alternativmöglichkeiten zu untersuchen, wurde zwar zurückgezogen. Aber Stadtrat Rolf Ege beteuerte: „Wir wollen die Infos haben!“ Es geht um einen Ausgleich für die auf dem neuen Obertorplatz wegfallenden Plätze beim „Museum“, im Parkhaus an der Neustraße und auf dem Parkdeck Münzgasse. Fürs Parkhaus, und das fuchst die Fraktion, gab es bei der Bürgermitwirkung zum Obertorplatz am 25. März die Vorabinformation, dass es nicht aufgestockt werden kann. Das hätte man gern zuerst im Gemeinderat gehört. Man sei „etwas verwundert“, sagte Rolf Ege. Dass den Freien Wählern vielleicht etwas der Kittel brennt, hatte Roland Huber eingeräumt: Die Fraktion stehe wegen der gestrichenen Tiefgarage im Fokus, und die Leute wollten wissen, wo man zukünftig parken kann. Huber: „Wir wollen Antwort auf unseren Antrag, um Antworten weitergeben zu können.“

CDU-Fraktionssprecher Lorenz Welte bat, auf den Boden zurückzukommen und nicht in jeder Sitzung neu anzufangen, also erst zu diskutieren, wenn die Ergebnisse vorliegen, und Vertrauen in die Stadtverwaltung zuhaben, dass die es schon ordentlich mache. Sein Kommentar: „Es ist Wahlkampf.“ Das hatte zuvor schon Rolf Ege festgestellt. Allerdings auf die Wortmeldung von Margret Simoneit. Die SPD-Stadträtin hatte im Rahmen von Tagesordnungspunkt 2, der Bebauungsplanänderung, ihr Herz ausgeschüttet: „Ich bin vom Tiefgaragen-Nein tief getroffen.“ Jetzt erst, so bedauerte sie, sei die Einsicht da, dass man Parkplätze dringend benötige. Das sei ein Dilemma, und der Brexit lasse grüßen, so Margret Simoneit. Schon da hatte Rolf Ege daran erinnert, dass die Rücknahme des Tiefgaragen-Baubeschlusses in direkter Verbindung damit stehe, andere Varianten zu untersuchen. Das Thema Stellplätze, ließ Bürgermeister Philipp Hahn wissen, sei nicht relevant für die Änderung des Bebauungsplans.

Der Verwaltungschef bemühte gar seine Sitzung beim Gemeindetag am selben Tag: Auch in anderen Städten habe man sich im Vorfeld schwer getan, am Ende sei aber überall eine ordentliche Lösung herausgekommen. Für diese Aussichten versuchte Philipp Hahn Mut zu machen – Parkplätze inbegriffen. Ob er damit auch Stefan Löffler erreicht hat? Der Freie-Wähler-Stadtrat beschrieb ein Szenario, wonach drei, vier Jahre gar nix passiere, weil so viele dafür, dagegen, dafür und wieder dagegen seien. Löffler nannte den Spielplatz auf der Fürstenwiese nachträglich eine Dummheit: Dort hätte man eine Tiefgarage bauen sollen. Sein Fraktionskollege Frank Balbach versuchte zu kalmieren: Die Ersatzparkplätze gingen einem inzwischen zwar schon im Schlaf nach, aber der Ball sei jetzt bei der Stadt.

Die SPD hatte auch noch mitzureden, und stellte keinen Antrag, sondern eine Anfrage, weil nur vier der sechs Stadträte dafür sind: Was ist mit einem Parkplatz oder einer Tiefgarage in Richtung Orangerie? Auch das soll Ende Juni beantwortet werden. In Luft aufgelöst, so fügte der Bürgermeister an, hat sich derweil die Möglichkeit, in Richtung Katharinengasse für Parkraum sorgen zu können. Anders als mitgeteilt, sei dort nichts zu kaufen.

In der Denkmalliste festgeschrieben Bewahrenswert Insgesamt fünf Eintragungen hat die Denkmalliste für den Hechinger Obertorplatz. Das sind die beiden in der Tat höchst sehenswerten Gebäude Frauengartenstraße 2 und 4 zur Neustraße hin, das Gebäude Obertorplatz 14 (in dem Klaus Kinkel wirklich aufgewachsen ist), der Brunnen – und der ehemalige Weiher beziehungsweise Feuerlöschteich im Bereich des Brunnens, der nur noch unterm Teer vorhanden ist.