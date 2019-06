Jetzt ist raus, wie die Stadt die drohende Parkplatznot in der Hechinger Oberstadt beheben will: mit einer Tiefgarage beim „Museum“ unter der Fürstenwiese und einer Erweiterung des Parkhauses an der Neustraße.

134 neue Stellplätze für rund 3,4 Millionen Euro: Das kommt unterm Strich raus, wenn der Hechinger Gemeinderat am Donnerstag nächster Woche dem Vorschlag der Stadtverwaltung folgt. Die hat jetzt ihren lange erwarteten Plan für die Schaffung weiterer öffentlicher Stellplätze in der Oberstadt vorgelegt, den dringend benötigten Ersatz für die auf dem Obertorplatz wegfallenden Parkflächen.

Vorgeschlagen wird ein ganzes Paket von Projekten:

► Direkt bei der Stadthalle „Museum“, unter der Fürstenwiese, soll eine Tiefgarage mit 49 neuen Stellplätzen gebaut werden. Die bislang dort vorhandenen 20 oberirdischen Stellplätze sollen auf dem Dach der Tiefgarage wieder hergestellt werden. Geschätze Gesamtkosten: 2,24 Millionen Euro. Das Kuriosum dabei: Der nagelneue Spielplatz auf der Fürstenwiese müsste abgeräumt und anschließend wieder hergestellt werden. Und der Unsicherheitsfaktor: Weil der Fürstengarten tangiert ist, braucht es die Zustimmung der Denkmalschutzbehörde.

► 60 neue Stellplätze will die Stadtverwaltung durch eine Erweiterung des Parkhauses Stadtmitte schaffen. Der Anbau soll hinter dem Gebäude des Stadtbauamtes entstehen. Eine praktische Anbindung an den Obertorplatz soll mit einem Fußgängersteg über die Neustraße und das Alte Feuerwehrhaus geschaffen werden. Kostenpunkt: insgesamt knapp 800 000 Euro. Im selben Zuge soll das bestehende Parkhaus so umgebaut werden, dass es benutzerfreundlicher, sprich weniger eng wird. Dafür fallen weitere 367 000 Euro an.

► Weitere 25 neue Stellplätze sollen noch in diesem Jahr auf die Schnelle geschaffen werden, 19 davon als Längsparkstreifen entlang der Neustraße (an der Hangseite zur Frauengartenstraße hin) und sechs entlang der Fürstin-Eugenien-Straße (gegenüber vom alten Vermessungsamt). Dafür sind insgesamt rund 30 000 Euro veranschlagt.

Als unwirtschaftlich und städtebaulich unverträglich verworfen hat das Rathaus nach eingehender Prüfung durch ein Fachbüro eine Erweiterung des Parkdecks Münzgasse. Und auch die Schaffung von Längsparkstreifen entlang der Zollernstraße zwischen „Museum“ und Eingang zur Villa Eugenia soll nicht weiter verfolgt werden.

Die Entscheidung über das Stellplatz-Konzept der Stadtverwaltung soll der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 27. Juni, ab 18.30 Uhr treffen.