Gleich beim Parkplatz an der Lindichstraße in Hechingen findet sich ein moderner Fitnessbereich. Jeder darf die Geräte nutzen.

Es ist ein Klassiker in Neuauflage: Wer sich früher auf dem guten, alten Trimm-dich-Pfad abmühte, wird an dem neuen „Outdoor Fitness Hechingen“ seine Freude haben. Statt die Geräte in einem Abstand von mehreren hundert Metern zu haben, finden sich diese nun alle an einem Fleck, ideal also für alle, die ihren Körper ein bisschen in Schwung bringen, die Muskeln trainieren wollen, ohne gleich auch noch zum Ausdauerläufer zu werden.

Parcours ist nicht weit vom Parkplatz weg

Angelegt wurde der Geräteparcours im Wäldchen an der Lindichstraße in Hechingen, nicht weit vom Parkplatz entfernt. Da die Straße nach Weilheim immer noch gesperrt ist, einfach der Umleitung Richtung Lindich folgen.

Vor vielen Jahren gab es im Lindich-Wald tatsächlich einen Trimm-dich-Pfad, doch irgendwann waren die Geräte kaputt, wurden abgebaut. Michael Dietmann, Vorsitzender des Turnvereins Hechingen, hatte schon vor gut 15 Jahren Pläne für eine Neuauflage. Doch irgendwie kam der Stadt bei der Finanzierung immer wieder etwas dazwischen. Mit dem vor einiger Zeit neu aufgelegten Bürgerhaushalt aber werden die Hechinger geradezu aufgefordert, Anregungen einzubringen. Das ließ sich Ute Ludwig aus Boll nicht zweimal sagen. Sie walkt regelmäßig in dem schönen Waldgebiet, früher mit dem Kneipp-Verein, als das Angebot eingestellt wurde, blieb eine kleine Gruppe dabei.

Geräte sind komplett aus Edelstahl

Aus der „kleinen“ Idee wurde nun ein großes Ganzes. Rund 18 000 Euro hat die Anlage des Parcours gekostet. Die Geräte sind aus Edelstahl, halten also dem Wetter stand, Vandalen hoffentlich ebenso. Der Physiotherapeut Thomas Selenkowitsch (Arcus-Praxis) hat zusammen mit Michael Dietmann die Stationen entwickelt. Als Sponsoren trugen die Sparkasse Zollernalb, die Hubert Zanger GmbH und eben die Arcus-Praxis einen Teil zum Projekt bei. Der Forst, genauer Rainer Wiesenberger, Leiter des Sachgebiets Forst und Natur der Stadt Hechingen, hatte ein Auge auf die Umsetzung.

Es gehen auch Yoga oder Qi Gong

Neben den Geräten stehen Schilder, auf denen die Übungen ausführlich erklärt werden. Der Parcours ist für jeden offen. Eine kleine Wiesenfläche bietet sich durchaus für Yoga oder Qi Gong an.

Am Freitag trafen sich Vertreter der Stadt und der Firmen vor Ort. Dorothee Müllges (Erste Beigeordnete der Stadt), Ideengeberin Ute Ludwig, Michael Dietmann (TV Hechingen), Michael Hahn (Leiter des Marktbereichs Hohenzollern der Sparkasse Zollernalb) und Michael Mößner (Geschäftsführer der Firma Hubert Zanger) zeigten sich mit dem neuen Outdoor-Fitness-Bereich Hechingen sehr zufrieden. Wenn sich Geldgeber finden, kann der Parcours erweitert werden.

Wer sich nicht nur auf den Fitnessparcours beschränken, sondern laufen will, bitte! Das Waldgebiet mit seinen gut angelegten Wegen lädt geradezu dazu ein.

