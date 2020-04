Verwandtschaftsbesuche gehören über Ostern zum Standardrepertoire der Deutschen. Um das grassierende Coronavirus aber nicht noch weiter über die ganze Republik zu verbreiten, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel von einem „Kurzurlaub bei Verwandten“ dringend abgeraten. Ausdrücklich verboten ist das in Baden-Württemberg zwar nicht, aber die Vernunft gebietet, dass man Kontakte zu Menschen, mit denen man nicht täglich zusammenlebt, besser bleiben lässt.

Philipp Hahn: Immerhin keine Autobahn

An diese Empfehlung halten sich Philipp Hahn und seine Familie. Auf Nachfrage der HZ schreibt der Hechinger Bürgermeister: „Üblicherweise nutzen wir die Osterfeiertage dazu, um die Eltern meiner Frau in Weimar und meine Eltern in Schwäbisch Gmünd zu besuchen. Dies fällt dieses Jahr leider aus. Die Kinder (Gregor, 6 und Friedrich, 1) werden daher mit den Großeltern Videotelefonie machen. Die Urgroßeltern aus Weimar haben Ostergeschenke mit der Post geschickt. Das einzig Positive an der Situation in diesem Jahr ist, dass uns die stundenlangen Fahrten auf der Autobahn erspart bleiben.“

Umso mehr Zeit bleibt für Aktivitäten in heimischen Gefilden. „Abwechselnd“, so Philipp Hahn, „werden meine Frau und ich Sport machen (das heißt derzeit um Bechtoldsweiler oder den Zollerberg joggen). Ja, und Corona hin oder her: Das eine oder andere Bier am Abend über den gedachten Gartenzaun hinweg mit der Nachbarschaft wird nicht ausbleiben.“ Selbstverständlich unter Beachtung der Abstands­gebote.

Was zu feiern gibt’s bei Hahns daheim allemal: „Am Samstag hat meine Frau ihren 35. Geburtstag“, schreibt Hahn. „Diesen beginnen wir mit einem Familienfrühstück und werden dann wie an den anderen Tagen auch im Garten sein und die tolle Natur in unseren Stadtteilen mit dem Fahrrad oder zu Fuß erkunden. Eine Feier wird es nicht geben. Ganz sicher holen wir zwischendrin auch mal ein Eis in der Eisdiele Venezia.“ Die Küche bleibt in Bechtoldsweiler übrigens kalt: Mittagessen holt Familie Bürgermeister am Osterwochenende im Café Konstanzer und auf dem Lindich. Auch den Lieferservice vom Brielhof empfiehlt Philipp Hahn wärmstens.

Carina Mayer: „Die Hotspots meiden“

Über sportliche Aktivitäten in der Natur werden noch viele andere Zollernälbler nachdenken, schließlich ist für das ganze Osterwochenende bombiges Frühlingswetter angesagt. Also alle rauf aufs Zellerhorn, auf den Kornbühl oder auf die Hossinger Leiter? Die Antwort lautet eindeutig: Ja nicht! Zustände wie am Uracher Wasserfall, wo berittene Polizei die Ausflügler auseinandertreiben und am Palmsonntag dann Parkplätze absperren musste, will man im Zollernalbkreis unbedingt vermeiden. Carina Mayer von der Zollernalb Tourist-Info empfiehlt dringend, „die Hotspots zu meiden“. Doch es gibt auch in Corona-Zeiten empfehlenswerte Alternativen zum 24-Stunden-Stubenhocken: „Wir haben bei uns im Landkreis über 100 ausgeschilderte Wanderwege. Da findet man sicher den einen oder anderen, der einem zusagt und auf dem man genügend Abstand halten kann“, sagt Carina Mayer und verweist beispielsweise auf die frisch ausgeschilderten Wege im „Wanderparadies Hechingen“. Allemal „völlig in Ordnung“ sei auch ein kurzer Spaziergang mit Familienangehörigen in Wohnortnähe.

Und was ist mit Radfahren? Auch dagegen, so die Touristikerin, sei grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn man allein oder zu zweit oder in einer kleinen Familiengruppe ist. Allerdings macht Carina Mayer auch hier eine deutliche Einschränkung: Auf große Rundtouren sollte man verzichten und sich lieber auf vertrauten Wegen in der näheren Umgebung bewegen. Oder mit anderen Worten: „Schauen, dass man sicher unterwegs ist.“ Schließlich sollte man in diesen Tagen nicht auch noch Unfälle riskieren. Die Rettungskräfte sind durch ihre Einsätze an der Corona-Front schließlich schon genug ausgelastet.

Dieselbe Einschränkung lässt sich auch für Motorrad-Ausfahrten formulieren. Die Maschine stehen zu lassen ist allemal auch eine gute Option, schon aus Rücksicht. Denn derzeit ist es im öffentlichen Raum deutlich leiser als sonst. Der Lärm von hochdrehenden Motoren fällt da noch unangenehmer auf als sonst.

Grillen nur im kleinen Kreis

Grillen im Garten oder auf der Terrasse? Das wird eine Beschäftigung sein, der die Zollernälbler an diesem Osterwochende garantiert ausgiebig frönen werden. Im kleinen Familienkreis ist dagegen auch nichts einzuwenden. Grillpartys sind jedoch tabu. Laut Corona-Verordnung darf man sich auch privat nicht mit mehr als fünf Personen treffen, die nicht zum engsten Familienkreis gehören. Sonst drohen Bußgelder zwischen 250 und 1000 Euro. Dass die Stadt Hechingen solche Strafen schon mehrfach verhängt hat, war diese Woche bereits zu lesen.

Völlig ungestraft kommen darf dagegen der Osterhase. Rein gar nichts spricht dagegen, dass der Gabenbringen im heimischen Garten sein Nest versteckt und die Kinder sich auf die Suche nach Naschkram und bunten Eiern machen.

Tipp: eine Osterhasenrallye

Daraus kann man auch eine richtige Osterhasenrallye machen, empfiehlt Maria Wahlicht, Erzieherin im Hechinger Kindergarten St. Martin. Die beginnt damit, dass ein Elternteil eine Geschichte zum Thema Ostern erzählt. Aufgabe der Kinder ist es dann, an verschiedenen Stationen Fragen zu beantworten. Hoffentlich hat man aufmerksam zugehört! Zur Belohnung winken dann süße Geschenke.

Der Vorlesetipp schlechthin für Eltern kommt ebenfalls aus dem Kindergarten St. Martin: „Die Corona-Häschen“. Die ehemalige Erzieherin Ursula Leitl erklärt Kindergartenkindern in einer liebevoll bebilderten Häschengeschichte die Corona-Krise und macht den Kleinen begreiflich, warum es gerade so wichtig ist, Abstand von Freunden und Verwandten zu halten und sich immer gut die Pfötchen zu waschen.

Mit so vielen guten Ratschlägen hat Ostern das Zeug, auch im Krisenmodus ein gelungenes Frühlingsfest werden.