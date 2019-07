Der am Mittwoch eingesetzte Zimmerner Ortschaftsrat wählte sein Oberhaupt mit allen Stimmen. Abschied von Karl-Heinz Bogenschütz.

Der neue und der alte Zimmerner Ortschaftsrat haben sauber den Deckel drauf gehalten. Bis zuletzt wussten wohl nur Insider, wen das neue Gremium als Ortsvorsteher anstelle des scheidenden Karl-Heinz Bogenschütz in seiner konstituierenden Sitzung am Mittwoch vorschlagen würde. Und vor allem, ob es mit der Wahl auch klappt?

Bier, Sprudel und Häppchen, die schon zu Beginn der Sitzung von Karl-Heinz Bogenschütz hergerichtet waren, wiesen allerdings darauf hin, dass an diesem Abend nicht viel schief gehen und die Wachablösung problemlos über die Bühne gehen würde. So kam’s denn auch. Der kommissarische Ortsvorsteher Bogenschütz verabschiedete die scheidenden Räte mit sehr persönlichen Worten, holte die frisch gewählten ins Amt. Und erhielt dann auf die Frage, wen man als Oberhaupt des Gremiums vorschlage, nur eine einzige direkte und klare Antwort. Die lautete: Andreas Fecker, der seine zweite Amtsperiode als Ortschaftsrat antritt, soll die Aufgabe übernehmen. Weitergehende Frage: Wird geheime Abstimmung gewünscht? Nein, auch das nicht. So wählte die Runde offen und ohne Gegenstimme den Vorgeschlagenen zum neuen Zimmerner Dorfchef.

Zu den Gratulanten gehörte auch der oberste „Chef“, Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger, der die Neuen schon einmal ein bisschen auf die bevorstehenden Aufgaben im Rat einstimmte. Alles fröhlich, alles gut? Nein, es schwang sehr wohl auch Wehmut in der Sitzung mit: Karl-Heinz Bogenschütz verlässt das Amt, ist nur noch kommissarisch Dorfverwalter, bis der Gemeinderat die Wahl seines Nachfolgers am Dienstag bestätigt. Wie engagiert und profiliert er sich für Zimmern eingesetzt hat, wurde in mehreren Redebeiträgen deutlich. Und das war’s jetzt für den fast 70-Jährigen? Das glaubt niemand. „Er wird immer für seine Gemeinde da sein“, schloss Bürgermeister Waizenegger seine Laudatio.