Nach 25 Jahren unter der Regie von Günther Konstanzer hat Bechtoldsweiler einen neuen Dorfchef. Bernd Zimmermann nennt seine Aufgabe „komplex und aufregend“.

Auf Außenstehende mag es wie der Vollzug eines von langer Hand angelegten Masterplanes wirken: Günther Konstanzer, höchst verdienter und geschätzter Ortsvorsteher von Bechtoldsweiler, geht nach 25 Jahren in den Ruhestand – und die Nachfolge tritt sein Schwiegersohn an: Bernd Zimmermann, der den Grandseigneur der Kommunalpolitik im nördlichsten Hechinger Stadtteil schon 2015 im Gemeinderat beerbte.

Nein, ganz so einfach war es wohl nicht mit der familieninternen Wachablösung. Zimmermann war zwar schon seit geraumer Zeit als potenzieller neuer Dorfchef im Gespräch und hatte sich als Stimmenkönig bei der Ort­schaftsratswahl auch eine mehr als hinreichende Legitimation geholt. Er selbst, so verriet der 51-Jährige im Gespräch mit der HZ, hätte jedoch den bisherigen Konstanzer-Stellvertreter Thomas Ling als neuen Dorfchef erwartet. Erst als der aus nachvollziehbaren familiären Gründen abgelehnt habe, sei die Sache dann auf ihn hinausgelaufen. Was folgte, war in Zimmermanns Schilderung „ein längerer Überlegungsprozess“, in dem auch die neue First Lady von Bechtoldsweiler ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hatte, und schließlich am Wochenende vor der konstituierenden Sitzung die Entscheidung: „Ja, ich mach’s.“

Was folgte, war ein Vertrauensbeweis durch den neuen Ortschaftsrat, der einmütiger nicht hätte sein können, für Bernd Zimmermann und seine beiden Stellvertreter Thomas Ling und Jonas Keßler – und dann eine „tolle Übergabe“ der Amtsgeschäfte, zunächst durch die Verwaltungsangestellte Bettina Wolf (die für Kontinuität in der Ortschaftsverwaltung von Bechtoldsweiler sorgt) und dann durch Vorgänger Günther Konstanzer. „Ich bin unglaublich froh und dankbar, dass er die Bereitschaft hat, mich einzulernen“, sagt der neue Ortsvorsteher über den alten.

Und die Bürde, einem solch erfolgreichen Dorfhäuptling zu folgen? Bernd Zimmermann versucht es leicht zu nehmen. Klar seien es „Riesenfußstapfen“, in die er da trete. „Man spürt, dass es eine große Aufgabe ist, da nachzufolgen. Bechtoldsweiler steht halt einfach toll da.“ Doch es sei weder sein Anspruch noch (beruflich bedingt) überhaupt möglich, das Ortsvorsteheramt in einer derart intensiven Weise auszuüben wie Günther Konstanzer es getan habe. Also lautet Zimmermanns Formel: „Ich bin sicher, dass es funktionieren wird. Halt anders.“

Der erste Eindruck des hauptberuflichen Buchhalters ist, dass er im Rathaus eine „komplexe“ Aufgabe vor sich habe, aber auch eine „aufregende“. Welchen Stempel Bernd Zimmermann dem Dorf aufdrücken kann, wird sich bestimmt erst im Laufe der Jahre zeigen. Fürs erste hat er sich vorgenommen, die in vielen Bereichen gut aufgestellte Gemeinde „in stabilem Fahrwasser zu halten“. Das Leitbild fürs Dorf, das der Ortschaftsrat in der vergangenen Legislaturperiode aufgestellt hat, mag ihm dabei als Richtschnur dienen. „Das wird bestimmt nicht einfach in der Schublade verschwinden“, betont er. Es gelte, die Anstöße weiterzuverfolgen, die aus dem Arbeitsprozess im Zuge der erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ entstanden sind.

Die reinste Harmonie also in Bechtoldsweiler? Nein, Bernd Zimmermann ahnt schon, dass die ersten Herausforderungen nicht lange auf sich warten lassen. Stichwort „Mittelwies“: Das von vielen ersehnte Neubaugebiet hat der neue Ortsvorsteher als „Hängepartie“ übernommen. Nicht weil das alte Gremium und dessen Vorsitzender etwa ihre Hausaufgaben nicht gemacht hätten. Im Gegenteil: Die haben das Verfahren soweit vorangetrieben, dass noch in der letzten Sitzung der Aufstellungsbeschluss gefasst werden konnte. Was freilich noch fehlt, ist die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer aller benötigter Grundstücke. „Ende September ist die Deadline“, sagt Zimmermann. „Dann entscheidet sich, ob es kommt oder nicht.“ Wobei er sich froh zeigt, dass es nicht sein persönlicher Job ist, die Kuh vom Eis zu bringen. Die finalen Verhandlungen werden von Hechingen aus geführt.

Für Bechtoldsweiler steht freilich einiges auf dem Spiel. Denn auch der Kindergarten-Neubau, der im kommenden Jahr begonnen werden soll, hängt mit am seidenen Faden der Mittelwies-Grundstücksverhandlungen. Sollte es gelingen, das Projekt zu verwirklichen, dann würde sich nicht nur der gesamtstädtische Engpass in Sachen Betreuungsplätze beheben lassen, dann könnten endlich auch die Kinder der Bechtoldsweilerner Familien im Dorf den Kindergarten besuchen – und müssten nicht länger nach Stein oder Sickingen gefahren werden. Für die Infrastruktur des Dorfes wäre es ein erster Meilenstein, der unter dem neuen Ortsvorsteher Bernd Zimmermann gesetzt werden könnte.

Einstweilen, sobald der Urlaub vorbei ist, geht es in Bechtoldsweiler jedoch darum, dem ausgeschiedenen Zimmermann-Vorgänger einen würdigen Abschied zu bereiten. Beim großen Adieu für Günther Konstanzer am Freitag, 27. September, im Bürgerhaus werden die Vereine eine tragende Rolle spielen und bestimmt wieder einmal zeigen, wie intakt die Dorfgemeinschaft in Bechtoldsweiler ist.