In Sickingen wurden am Montagabend die neuen Räte verpflichtet. Der gewünschte neue Ortsvorsteher kommt nicht aus der Mitte des Gremiums.

Der Zuhörerraum war voll. Viele Sickinger hatten sich am Montagabend in Erwartung der großen Ereignisse im Rathaus eingefunden. Zunächst einmal aber war es eine ganz normale Sitzung. Noch wird nach einem guten Platz für ein Mitfahrbänkle gesucht. Und auch ein Defibrillator für den Ort wird gewünscht. Dafür bräuchte es einen privaten Sponsor. Also bitte melden, die Kosten liegen bei rund 1500 Euro.

Dann aber ging es an den Wechsel. Hinderungsgründe für die neuen Ortschaftsräte gibt es keine, das hat die Stadt prüfen lassen, alle nehmen die Wahl an.

Bevor aber die Neuen verpflichtet werden konnten, wurden zwei aus dem bisherigen Gremium verabschiedet: Wolfgang Dehner, er war 20 Jahre dabei, und Heiko Schwabe, bei ihm sind es fünf. Ortsvorsteher Gerhard Henzler dankte beiden: „Es war eine schöne Zeit der Zusammenarbeit. Ihr habt die Gemeinschaft von Sickingen aktiv beeinflusst.“

Vom Volumen her zu den größten Projekten, die in Dehners Amtszeit fielen, zählte Henzler die Erneuerung der Kanalisation, „die war damals zu 80 Prozent marode“. Wenn es regnete, liefen in Sickingen, obwohl es hoch liegt, die Keller voll.

In den vergangenen fünf Jahren war sicherlich der Anbau an den Kindergarten wichtig, um dort Platz für eine U 3-Gruppe zu schaffen. Die Gestaltung der Turn- und Festhalle kommt hinzu.

Ehrennadel des Gemeindetages

Zur Erinnerung an ihre Zeit im Ortschaftsrat bekamen Dehner und Schwabe ein Bild (für den Rahmen müssen sie selbst sorgen) und die Einladung zu einem gemeinsamen Essen. Für Wolfgang Dehner gab es zudem eine Auszeichnung von Seiten des Gemeindetages Baden-Württemberg für 20 Jahre in der Kommunalpolitik. Nadel und Urkunde für 20 Jahre im Ehrenamt gingen ebenso an Andreas Bogenschütz.

Dann ging es ans Stühlerücken. Stefan Beilard, Roland Löffler und Thomas Loos kommen neu ins Gremium. Alle sieben Ortschaftsräte wurden von Henzler – noch bis 26. Juli Ortsvorsteher – verpflichtet. Und was für eine Aufgabe hat jeder einzelne Ortschaftsrat? Henzler: „Ihr sollt die Ortschaftsverwaltung und den Ortsvorsteher beraten, initiativ werden! Mal schauen, wie die Hechinger reagieren.“

Doch wer soll neuer Ortsvorsteher werden, nachdem Henzler ja nicht mehr will? Für die Wahl seines Nachfolgers oder seiner Nachfolgerin hatte Henzler viel Papier mitgebracht, für den Fall, dass geheim gewählt werden sollte. Doch die Sieben in der Runde hatten sich abgesprochen. Neuer Ortsvorsteher soll Siegbert Schetter werden. Die Entscheidung fiel öffentlich und einstimmig. Jetzt muss noch, so schreibt es die Gemeindeverordnung vor, der Hechinger Gemeinderat zustimmen.

Siegbert Schetter ist 64 Jahre alt, verheiratete und hat drei erwachsene Kinder. Er hatte bei den Kommunalwahlen im Mai für den Sickinger Ortschaftsrat kandidiert, am Ende fehlten ihm für den Einzug ins Gremium vier Stimmen. Schetter war lange Zeit aktiv im Sportverein, hat dort fast alle Ämter durchlaufen, war Vorsitzender. Dann entschloss er sich, eine Weile auszusetzen. Doch jetzt will er „wieder etwas bewegen“. Schetter bedankte sich für das Vertrauen.

Zum 1. Stellvertreter wurde Gebhard Daiker gewählt, zum 2. Stefan Beilard.