Jürgen Schuler ist vom frisch verpflichteten Ortschaftsrat einmütig für eine fünfte Amtsperiode vorgeschlagen.

Wären nicht mal wieder „Wilden“ und das Ortsschild gewesen, Schlatt hätte sich bewerben können um die flotteste Verpflichtung eines neuen Ortschaftsrates und die rasanteste Wahl eines Ortsvorstehers. Anders gesagt: Im Hechinger Killertal-Stadtteil sind die kommunalpolitischen Personalien klar geregelt gewesen, und ein gut eingespieltes Gremium macht sich mit Herz und Engagement an die Arbeit der nächsten fünf Jahre.

Spannend war es in Schlatt im Winter gewesen. Jürgen Schuler hatte nur weitermachen wollen, wenn seine Ortschaftsräte das auch tun – und umgekehrt. Das dauerte offenbar ein bissle. Am Ende war man sich aber einig, und mit Christoph Fikus ist auch der drei Jahre unbesetzt gebliebene siebte Platz am Ratstisch wieder besetzt. Nachdem Ortschaftsrat Hans Votteler verstorben war, hatte es keinen Nachrücker mehr gegeben.

Das neue Ortsparlament von Schlatt wurde von Jürgen Schuler auf seine Aufgaben verpflichtet und sprach die Treueformel. Unter Regie von Raimund Schuler wurde der Ortsvorsteher gewählt. Einziger Kandidat: Jürgen Schuler, gewählt bei der eigenen Enthaltung. Das muss nun der Gemeinderat am 25. Juli noch bestätigen. Keine Veränderung auch bei den Stellvertretern: Nummer 1 ist Raimund Schuler, Nummer 2 Bianca Milioto.

„Das war’s schon.“ Der Kommentar von Jürgen Schuler, der mit seiner fünften Amtsperiode dienstältester Hechinger Ortsvorsteher wird, kann in die Ortschronik. Schuler dankte fürs erneut in ihn gesetzte Vertrauen und für den Willen zur weiteren Mitarbeit. Viele spannende Monate würden hinter dem Gremium liegen – ein kleiner Verweis auf die sehr lange Vorgeschichte des Baugebiets „Wilden“, das nun auf der Zielgeraden ist. Jürgen Schulers Anmerkung: „Ganz so spannend braucht’s nicht mehr werden.“

Obwohl! Ein Zuhörer ließ sich hinreißen und stellte fest, dass er noch nicht ganz dran glaube. Jürgen Schuler hatte in der Fragestunde den Weg für „Wilden“ skizziert: Nach dem Satzungsbeschluss wird derzeit die Vierwochenfrist zur Rechtsgültigkeit abgewartet. Der Ortsvorsteher ist zuversichtlich: „Es kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Eigentlich.“ Ende August darf sich die Stadt dann an die Grundstückskäufe machen, und Ende des Jahres bekommen die Bauwilligen ihre Kaufverträge. Aktuell wird die Erschließung geplant. Die soll im Frühjahr losgehen und ein halbes Jahr dauern. Dann soll es „Feuer frei“ (Jürgen Schuler) heißen für die Bebauung.

Aber halt. Da ist noch eine klitzekleine Unstimmigkeit wegen 30 Quadratmetern. Die fehlen derzeit für die Einfahrt ins Baugebiet von der B 32 her. Es geht deshalb wohl vors Verwaltungsgericht, aber die Stadt ist zuversichtlich. Angeboten werden im Tausch ein besseres Stück Erde und „ein kleiner Obolus“. Zeit wird es aber kosten. Deshalb geht’s bei „Wilden“ ziemlich wild weiter: Vorerst wird nur die Ausfahrt in die Bundesstraße möglich sein. Rein ins Neubaugebiet geht es bei der Kirche.

Ob dereinst das Ortsschild wieder versetzt werden kann? Kann sein, kann auch nicht sein. Denn der Schilderwald, der im Dorf nur Kopfschütteln auslöst, ist rechtlich das einzig Richtige: Ein Ortsschild darf nur dort stehen, wo beidseitig Häuser sind. Der nicht korrekte Standort vor der Straße nach Beuren war, so enthüllte es der Ortsvorsteher, Vertretern des Regierungspräsidiums aufgefallen, als sie wegen eines „rührigen Bürgers“ nach Schlatt mussten.