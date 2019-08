Gegen den Einzug des Killermer Wunsch-Ortsvorstehers ins Dorfparlament legt Amtsinhaber Pfister Widerspruch ein. In Gauselfingen ist dagegen der Weg für die vorgesehene Bewerberin frei.

Ob Gerd Schäfer sein künftiges Amt als Killermer Ortschaftsrat antreten darf, ist aufgrund seines Angestelltenverhältnisses bei der Stadt unsicher. Dasselbe Problem stellte sich für Silvia Entress in Gauselfingen. Hier haben sich die Probleme aber zwischenzeitlich erledigt.

Im Falle Schäfers, der in Killer das Amt des Ortsvorstehers anstrebt, hatte die Verwaltung wegen seines Mitarbeiterverhältnisses einen sogenannten Hinderungsgrund festgestellt. Wie berichtet, sollte die noch amtierende Runde des Killermer Ortschaftsrates diesen Hinderungsgrund in ihrer Sitzung am vergangenen Mittwoch bestätigen. Doch verweigerte das Gremium seine Zustimmung unter den von der Verwaltung geforderten Beschluss – wohl wissend, dass die Entscheidung auf wackligen Beinen steht.

Laut Gesetz wäre einzig und allein eine Bestätigung möglich gewesen. Aber eben deshalb votierte die Runde gegen den Beschlussvorschlag und zugunsten Schäfers. Man sei kein „Stimmvieh“, lautete das trotzige Argument der Mehrheit des Gremiums.

Rechtswidrige Entscheidung

Gegen dieses Ergebnis hat nun Ortsvorsteher Josef Pfister Widerspruch eingelegt. Wie er am Donnerstag gegenüber der HZ sagte, sei er zu diesem Schritt verpflichtet. „Formalrechtlich war der Beschluss des Ortschaftsrates gesetzeswidrig.“ Seine persönliche Meinung habe dabei keine Rolle gespielt.

Nochmalige Abstimmung

So sind die Killermer Räte aufgefordert, in einer für Mittwoch, 14. August, einberufenen Sitzung erneut abzustimmen und ihre Entscheidung zu korrigieren. Wenn sie das nicht tun sollten, wird zuletzt die Kommunalaufsicht entscheiden müssen, ob Schäfer im Herbst ins Gremium einziehen darf oder nicht. Davon unabhängig kann er vom neuen Dorfparlament trotzdem zum Ortsvorsteher gewählt werden. Er hätte dann allerdings kein Stimmrecht im Parlament und müsste sich darauf beschränken, die Sitzungen zu leiten.

Ähnliche Probleme sah man auf Silvia Entress in Gauselfingen zukommen, da auch sie als Kassiererin im Burladinger Hallenbad stundenweise im Dienste der Stadt stand. Die Schwierigkeiten haben sich erledigt, nachdem Silvia Entress ihre Stelle gekündigt hat. „Ich habe einen sauberen Strich gezogen“, erklärte sie gegenüber der HZ.

Sollte nicht noch ein anderer Hinderungsgrund gegen sie geltend gemacht werden, kann sie im Herbst ins Gauselfinger Rathaus einziehen und wie geplant für das Amt der Dorfchefin kandidieren.

Als Stimmenkönigin der Ortschaftsratswahl und mit einer Mehrheit von acht Sitzen ihrer Liste im neuen Rat dürfte sie dann auch alle Aussichten haben, den Posten auch zu bekommen.