Zur ersten Sitzung in diesem Jahr kam am Donnerstag der Ortschaftsrat Höfendorf zusammen. Erstmals mit am Tisch: der neue Rangendinger Bürgermeister Manfred Haug. „Ich werde öfters da sein“, sagte Haug. Zwei bis drei Mal im Jahr wolle er zu den Sitzungen nach Höfendorf kommen – nicht zur K...