Alles beim Alten in Bietenhausen: Josef Pfister soll Ortsvorsteher bleiben. Seine Stellvertreter sind Roland Strie und Stefanie Schwallenberg.

In der konstituierenden Sitzung des Bietenhausener Ortschaftsrates am Donnerstagabend wurde dem amtierenden Ortsvorsteher Josef Pfister (rechts im Bild) erneut das einmütige Vertrauen ausgesprochen. Ebenso einstimmig folgte die Wahl seiner beiden Stellvertreter Roland Strie (hintere Reihe, Dritter von links) und Stefanie Schwallenberg (hintere Reihe, Zweite von links). Sie war erst am 26. Mai neu ins Gremium gewählt worden. Strie und Schwallenberg vertreten die Ortschaft Bietenhausen auch in der Verbandsversammlung der Starzel-Eyachgruppe und ebenso im Abwasserzweckverband Hirrlingen-Starzeltal. Neben Josef Pfister als Ortschaftsräte verpflichtet wurden die wiedergewählten Roland Strie, Isabella Bilger und Hans Schmid sowie die vor knapp acht Wochen neu gewählten Reinhold Beuter, Stefanie Schwallenberg und Manuel Speidel. Für die scheidenden Ortschaftsräte Lisa Eberhard (die in den zurückliegenden fünf Jahren das Protokoll geführt hatte), Ortsvorsteher-Stellvertreter Siegbert Albus und Matthias Albus gab es Lob und Anerkennung für ihr engagiertes ehrenamtliches Wirken zum Wohle der Ortschaft. Sie werden in der Sitzung des Rangendinger Gemeinderats am kommenden Dienstag noch einmal offiziell verabschiedet. Seine erste Sitzung hat das neu formierte Gremium am 16. September, die Ortsbegehung ist auf Ende September terminiert.