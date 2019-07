Der Ortschaftsrat des kleinsten Hechinger Stadtteils setzt auf Kontinuität an der Spitze: Peter Gantner soll in Beuren Ortsvorsteher bleiben. Nur ein Vize will sich nicht finden.

Bei der Ortschaftsratswahl am 26. Mai war der Beurener Ortsvorsteher Peter Gantner der Stimmenzahl nach als Sechster von Sieben ins Ziel gekommen. Vorzeichen einer kommunalpolitischen Zeitenwende? Mitnichten. Auch das neue Ratsgremium, das sich am Montagabend konstituierte, setzt voll auf den angestammten Dorfchef. Kein Konkurrent schwang sich auf, und Gantner bekam – wohlgemerkt in geheimer Wahl – alle Stimmen, als es darum ging, dem Hechinger Gemeinderat einen Ortsvorsteher zur Wahl vorzuschlagen.

Peter Gantner bedankte sich für das erneuerte Vertrauen und versprach: „Ich werde versuchen, mir Mühe zu geben“. Er werde „immer ein offenes Ohr haben“ für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger.

Allein ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin wollte sich nicht finden. Zwar wurden zwei der vier Neulinge für dieses Amt vorgeschlagen, doch sowohl Daniel Dingeldey als auch Susanne Bischoff machten gleich deutlich, dass sie diesen Amt nicht annehmen würden. Also bleibt der Vizeposten im kleinsten Hechinger Stadtteil bis auf weiteres vakant. Zuvor waren alle sieben Ortschaftsräte einzeln auf ihr kommunales Ehrenamt verpflichtet worden, die drei angestammten Mitglieder – Stimmenkönig Jens Bogenschütz, Jürgen Saile und Peter Gantner – ebenso wie die vier Novizen Tobias Schmid, Daniel Dingeldey, Susanne Bischoff und Fabian Goraus.

Begonnen hatten die amtlichen Handlungen mit der Ehrung von Jens Bogenschütz. Der 36-Jährige, der seit fünf Jahren auch Feuerwehrkommandant in Beuren ist, wurde mit einer Ehrenurkunde des Gemeindetages für zehnjährige Mitgliedschaft im Ortschaftsrat ausgezeichnet. Peter Gantner würdigte Bogenschütz’ Hilfsbereitschaft, seine Zuverlässigkeit und sein kaum zu bremsendes Engagement. Aus dem Ortschaftsrat verabschiedet wurden Marco Söll, Hansi Klotz, Siegbert Bosch und (in Abwesenheit) Jürgen Fischer.

